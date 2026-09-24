Çocukların silaha erişimi Meclis gündeminde

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların karıştığı silahlı olayları Meclis gündemine taşıdı.

Taşcıer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine yer verdi.

Buna göre, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında, soruşturma aşamasında:

2023'te 6 bin 122 dosyada 6 bin 293 çocukla ilgili 7 bin 27 suç,

2024'te 7 bin 641 dosyada 7 bin 929 çocukla ilgili 8 bin 998 suç,

2025'te ise 8 bin 567 dosyada 9 bin 93 çocukla ilgili 10 bin 351 suç karara bağlandı.

Taşcıer, 2023 ile 2025 arasındaki verileri karşılaştırarak dosya sayısının yüzde 39,9, suç sayısının yüzde 47,3, çocuklara ilişkin kayıt sayısının ise yüzde 44,5 arttığını belirtti.

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”

Çocuklar silahlara nereden ulaşıyor?

Taşcıer, Bakanlığa çocukların ateşli silahlara hangi yollarla eriştiğine ilişkin veri tutulup tutulmadığını sordu.

Çocukların silahlara aile konutundan, yakın çevrelerinden, üçüncü kişilerden veya yasa dışı satış yoluyla erişip erişmediğine ilişkin son beş yıllık verilerin açıklanmasını istedi.

Taşcıer ayrıca ateşli silahların kullanıldığı ve çocukların yer aldığı olayların okul, okul çevresi veya okul yolunda gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin ayrı bir istatistik tutulup tutulmadığını sordu.

Bakanlığın böyle bir veri kategorisi bulunmuyorsa, son dönemde okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelen silahlı saldırılar dikkate alınarak oluşturulup oluşturulmayacağını da soru önergesine taşıdı.

(NÖ)