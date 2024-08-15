Çocukların Roblox nöbeti 5. gününde yasağa takıldı
İnternet yasaklarına karşı İstanbul’da nöbet tutan çocukların barışçıl eylemi, kaymakamlık izni olmadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.
Arda isimli 15 yaşındaki X kullanıcısı, 10 Ağustos’ta internet yasaklarına karşı nöbete başladı.
Arda, başlattığı internet nöbetini şöyle duyurmuştu:
“Roblox ve Instagram ahlaksız denilerek yasaklandı ama uzmanlar tarafından denetlenebilirdi. Ben artık bu yasaklara karşı ses çıkarıyorum. Yarın akşam 5'te Beşiktaş Sahil'de olacağım, yasaklara karşı olan her arkadaşımı bekliyorum.”
Nöbete devam edecekler
Her gün nöbetlerinden gönderiler paylaşan Arda, nöbetin beşinci gününde “kaymakamlık izni olmadığı gerekçesiyle emniyet tarafından bitirildiğini” açıkladı.
Arda, engellemeye rağmen tekrar “Yasaklar bitene kadar burada olacağım, yarın bütün arkadaşlarımı bekliyorum” dedi. (NK)
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