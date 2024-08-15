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Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2024 21:37
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 00:17
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Çocukların Roblox nöbeti 5. gününde yasağa takıldı

İnternet yasaklarına karşı İstanbul’da nöbet tutan çocukların barışçıl eylemi, kaymakamlık izni olmadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çocukların Roblox nöbeti 5. gününde yasağa takıldı
Fotoğraf: X

Arda isimli 15 yaşındaki X kullanıcısı, 10 Ağustos’ta internet yasaklarına karşı nöbete başladı.

Arda, başlattığı internet nöbetini şöyle duyurmuştu:

“Roblox ve Instagram ahlaksız denilerek yasaklandı ama uzmanlar tarafından denetlenebilirdi. Ben artık bu yasaklara karşı ses çıkarıyorum. Yarın akşam 5'te Beşiktaş Sahil'de olacağım, yasaklara karşı olan her arkadaşımı bekliyorum.”

Nöbete devam edecekler

Her gün nöbetlerinden gönderiler paylaşan Arda, nöbetin beşinci gününde “kaymakamlık izni olmadığı gerekçesiyle emniyet tarafından bitirildiğini” açıkladı.

Arda, engellemeye rağmen tekrar “Yasaklar bitene kadar burada olacağım, yarın bütün arkadaşlarımı bekliyorum” dedi. (NK)

Roblox İnternet sansürü çocuk hakları barışçıl eylem
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