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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 16:44
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 16:54
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“Çocukların okuma haklarının ellerinden alınmasını kınıyoruz”

Eksik Parça Yayınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muzır yayın ilân ettiği kitaplarıyla ilgili açıklama yayımlayarak kararın ifade ve basın özgürlükleri açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Çocukların okuma haklarının ellerinden alınmasını kınıyoruz”

Eksik Parça Yayınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikâyeler” kitabını muzır yayın ilân etmesiyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yayımladı.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararına göre, "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3", "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" ve "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" isimli üç kitap, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla muzır yayın ilân edildi.

Açıklamasında kararın hukukla örtüşmediğini belirten yayınevi, verilen kararı kınadığını ve karara yönelik gerekli hukuki süreci başlatacağını duyurdu. 

“Cinsiyet klişelerindeki krizin çözümü”

Yayınevi, açıklamasının devamında şöyle dedi:

“‘Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikâyeler’ kitabını ‘Bu kitap hayat kurtarabilir. Bu kitap hayatları değiştirebilir. Bu kitap farklı olmaya cesaret eden başka bir erkek çocuklar kuşağının doğmasına yardımcı olabilir,’ diyerek 2018’de yayımlamaya başladık. 

“Kitap, Galileo Galilei, Nelson Mandela, Louis Armstrong, Muhammed Ali, Benjamin Zephaniah Steven Spielberg, Daniel Radcliffe, Patch Adams, Gandi, Lionel Messi, Frank Ocean gibi hayatın her kesiminden ve dünyanın dört bir yanından gelen 100 ‘erkek’ kahramanın hikâyelerini ele alıyor. Ortaokul düzeyindeki öğrenciler için önerdiğimiz bu kitap, bir erkek çocuğu olarak ideal erkeklik kalıbına uyulması gerek varsayımını yıkıp cinsiyet klişelerindeki krizin çözümü için alternatif bir anlatı sunuyor.

Bakanlık 3 çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
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“Çocuk edebiyatı yayıncılığına müdahale”

"Bu kitabın 'muzır yayın' ilan edilerek kısıtlanması hem çocukların kitap okuma haklarına hem de çocuk edebiyatı yayıncılığının gelişimine müdahaledir. Aynı zamanda ifade ve basın özgürlükleri açısından tehlike oluşturduğu ve demokratik toplum ilkesini tehdit ettiği kanısındayız. 

“Eksik Parça ve Eksik Parça Çocuk Yayınları olarak yetişkin, gençlik ve çocuk edebiyatı alanında yaklaşık 10 senedir titizlikle seçtiğimiz ve hazırladığımız kitapları okurlarımızla buluşturmaya, bu uğurda emek vermeye devam edeceğiz. Saygıyla duyururuz.” (TY)

toplumsal cinsiyet muzır yayın aile ve sosyal hizmetler bakanlığı Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikâyeler Eksik Parça Yayınları
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8 Eylül 2021
/haber/bakanliga-gore-ana-karakterleri-escinsel-olan-kalp-carpintisi-isimli-kitap-muzir-yayin-249948
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4 Ocak 2021
/haber/bakanlik-bir-cocuk-kitabini-muzir-yayin-ilan-etti-237005
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9 Eylül 2020
/haber/bir-kitap-daha-muzir-yayin-ilan-edildi-230538
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