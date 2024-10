Çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, çocukların korunmasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Komisyonun kurulması için tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullandı. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak.

“Eğitim, sağlıktaki politika ve destekler yetersiz”

Genel Kurulda dün, siyasi partilerin, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek ele alındı.

Saadet Partisi grubu adına söz alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap; iktidarın, çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki politika ve desteklerinin yetersiz olduğunu savundu.

Çocuklara yönelik araştırma komisyonu kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Kasap, "Ancak bu komisyonun çalışmaları, daha önce kurulan benzer komisyon ve raporlar gibi tozlu raflarda kalmasın. Türkiye'deki 0-18 yaş grubuna verilen değer yeterli düzeyde olmazsa bu faciaları daha çok yaşarız" diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuk sayısında artış

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, son dönemde öldürülen bazı çocukların yaşadığı süreçleri anlatarak çocukları tüm kötülüklerden koruyacak bir sistem inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'den beri mağdur çocuk sayısında yüzde 42, suça sürüklenen çocuk sayısında da yüzde 57 artış olduğunu kaydeden Taşcı, "Nedenlerini anlamak ve o nedenleri ortadan kaldırmak zorundayız. 2015-2023 arasında çocuğa cinsel istismar sayısı ikiye katlanmış. Vaka sayısı artıyor ancak kovuşturma ve mahkumiyet oranları azalıyor. Demek ki bizim ilk suçta, ikinci suçu işleme cesaretini kıracak bir sistem inşa etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Televizyon programları ve diziler

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da her gün bir yenisine şahit oldukları cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artmasının toplumsal endişeyi ve infiali tırmandırdığını dile getirdi: "Son dönemlerde her türlü sosyal medya platformunda, dijital mecralarda, filmlerde ve bilgisayar oyunlarında şiddetin ve her türlü cinsel sapkınlığın özendirildiğini ve artırıldığını görüyoruz. Bu konuda denetim mekanizmasının daha sert tedbirler alması, özellikle televizyon programlarının ve dizilerinin Türk aile yapısına uygun duruma getirilmesi gerekiyor."

“Can güvenliği tehdidi altında olan çocuklar”

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, gelinen noktada çözümlenmeyen her cinayet ve verilmeyen her cezanın toplumun çürümesinin sebebi olduğunu belirterek "Bugün bir çocuğun öldürülmesinden bahsediyoruz ama bu çocuk sadece Narin değil, Türkiye'de katledilen çocukların yanı sıra her gün can güvenliği tehdidi altında olan çocukların meselesidir" dedi.

“Kadınların sesi duyulmuyor”

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da tüm kadınların, "can güvenliğimiz yok" diye seslendiğini ama duyulmadığını söyledi.

Daha önce içinde "çocuk" kelimesi geçen 8 ayrı komisyon kurulduğunu, bugün 9'uncusunun kurulacağını söyleyen Kaya, "Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış, ne acı... Siz sustunuz ama sokaklar susmadı. Siz sokakları sonunda duymak zorunda kaldınız" dedi.

Cezasızlığın hakim kılındığını söyleyen Kaya, bu duruma artık vatandaşların isyan ettiğini belirtti.

“Sosyal medya” vurgusu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocuklar ve aileler üzerinde ciddi bir risk oluşturduğuna işaret ederek "Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumaya çalışırken bu mecraların sorumlu bir şekilde kullanılması da aynı ölçüde hayati öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

(AS)