Çocukların dijital dünyadaki hakları Bilgi Üniversitesi’nde konuşulacak

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çocuk hakları alanında çalışan uzmanlar, 9 Ekim Cuma günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek Çocuk Hakları Buluşması’nda bir araya gelecek.

Buluşma, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen, UNICEF’in teknik desteği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun iş birliğiyle hayata geçirilen ACAR Projesi kapsamında düzenleniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi de programa katkı sunuyor.

Programda, çocuk haklarının değişen medya ve iletişim ortamında nasıl ele alınabileceği tartışılacak. Sabah yapılacak “Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Çocuk Hakları” bölümünde lisans öğrencileri küçük gruplar halinde çalışarak çocuk hakları ile iletişimin kesişimindeki güncel meseleleri değerlendirecek ve kendi iletişim fikirlerini geliştirecek.

Çocuk odaklı haber yazarken nelere dikkat edilebilir?

Dijital dünyada çocuk olmak

Öğleden sonraki programda ise UNICEF’in çocuk hakları ve iletişim yaklaşımı ile ACAR Projesi kapsamında edinilen deneyimler paylaşılacak.

Ardından “Dijital Dünyada Çocuk Olmak: Haklar, Riskler ve Yeni İletişim Düzeni” başlıklı panel düzenlenecek. Panelde çocukların dijital dünyadaki hakları, güvenliği, görünürlüğü ve mahremiyetinin yanı sıra değişen medya ortamı ve yeni teknolojilerin gündeme getirdiği sorunlar konuşulacak.

Etkinlikte UNICEF Türkiye İletişim Direktörü Dr. Faik Uyanık, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Altuğ Akın, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Esra Ercan Bilgiç ve Gözde Durmuş, bianet’ten Nalin Öztekin ile Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Aslıhan Öztezel konuşacak.

Programda şu başlıklar ele alınacak: çocukların hakları ve güvenliği ile küresel düzenlemeler; UNICEF’in çocuk hakları ve iletişim yaklaşımı; dijital dünyada çocuğun iyi olma hâli; dijital medyada çocukların temsili ve hak temelli hukuki yaklaşımlar.

Etkinlik, öğrencilerin yalnızca dinleyici değil, tartışmaya ve fikir üretimine doğrudan katılan aktörler olmasını; öğrenciler, akademisyenler ve uzmanlar arasında deneyim ve görüş alışverişi için ortak bir alan yaratılmasını amaçlıyor.

Buluşma, 9 Ekim 2026 Cuma günü 13.45 - 16.30 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü E4 İletişim Fakültesi Binası AltLab’da gerçekleştirilecek. Kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)