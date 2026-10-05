ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 11:27 5 Ekim 2026 11:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 16:05 5 Ekim 2026 16:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Çocukların dijital dünyadaki hakları Bilgi Üniversitesi’nde konuşulacak

ACAR Projesi kapsamında düzenlenecek Çocuk Hakları Buluşması’nda çocukların dijital dünyadaki hakları, güvenliği, mahremiyeti ve medyada temsili konuşulacak. Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve alan uzmanlarını bir araya getirecek etkinlik için kayıtlar açık.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çocukların dijital dünyadaki hakları Bilgi Üniversitesi’nde konuşulacak
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çocuk hakları alanında çalışan uzmanlar, 9 Ekim Cuma günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek Çocuk Hakları Buluşması’nda bir araya gelecek.

Buluşma, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen, UNICEF’in teknik desteği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun iş birliğiyle hayata geçirilen ACAR Projesi kapsamında düzenleniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi de programa katkı sunuyor.

Programda, çocuk haklarının değişen medya ve iletişim ortamında nasıl ele alınabileceği tartışılacak. Sabah yapılacak “Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Çocuk Hakları” bölümünde lisans öğrencileri küçük gruplar halinde çalışarak çocuk hakları ile iletişimin kesişimindeki güncel meseleleri değerlendirecek ve kendi iletişim fikirlerini geliştirecek.

Çocuk odaklı haber yazarken nelere dikkat edilebilir?
Çocuk odaklı haber yazarken nelere dikkat edilebilir?
18 Eylül 2023

Dijital dünyada çocuk olmak

Öğleden sonraki programda ise UNICEF’in çocuk hakları ve iletişim yaklaşımı ile ACAR Projesi kapsamında edinilen deneyimler paylaşılacak.

Ardından “Dijital Dünyada Çocuk Olmak: Haklar, Riskler ve Yeni İletişim Düzeni” başlıklı panel düzenlenecek. Panelde çocukların dijital dünyadaki hakları, güvenliği, görünürlüğü ve mahremiyetinin yanı sıra değişen medya ortamı ve yeni teknolojilerin gündeme getirdiği sorunlar konuşulacak.

Etkinlikte UNICEF Türkiye İletişim Direktörü Dr. Faik Uyanık, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Altuğ Akın, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Esra Ercan Bilgiç ve Gözde Durmuş, bianet’ten Nalin Öztekin ile Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Aslıhan Öztezel konuşacak.

Programda şu başlıklar ele alınacak: çocukların hakları ve güvenliği ile küresel düzenlemeler; UNICEF’in çocuk hakları ve iletişim yaklaşımı; dijital dünyada çocuğun iyi olma hâli; dijital medyada çocukların temsili ve hak temelli hukuki yaklaşımlar.

Etkinlik, öğrencilerin yalnızca dinleyici değil, tartışmaya ve fikir üretimine doğrudan katılan aktörler olmasını; öğrenciler, akademisyenler ve uzmanlar arasında deneyim ve görüş alışverişi için ortak bir alan yaratılmasını amaçlıyor.

Buluşma, 9 Ekim 2026 Cuma günü 13.45 - 16.30 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü E4 İletişim Fakültesi Binası AltLab’da gerçekleştirilecek.

Kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
unıcef bilgi üniversitesi çocuk çalışmaları birimi dijital medya ve çocuk
ilgili haberler
Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’nde ikinci gün: Haber pratiği, editör masası, röportaj simülasyonu
30 Nisan 2026
/haber/cocuk-odakli-habercilik-atolyesinde-ikinci-gun-haber-pratigi-editor-masasi-roportaj-simulasyonu-319214
Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi ilk gün: Temsil, medya dili, haberde ihlal
30 Nisan 2026
/haber/cocuk-odakli-habercilik-atolyesi-ilk-gun-temsil-medya-dili-haberde-ihlal-319203
Sulukule’de çocuklarla bir gün: “Zorbalığa hayır”
23 Nisan 2026
/yazi/sulukulede-cocuklarla-bir-gun-zorbaliga-hayir-318998
Atölye BİA’dan “Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi”: Çocuğun özne olduğu bir medya nasıl mümkün?
19 Kasım 2025
/haber/atolye-biadan-cocuk-odakli-habercilik-atolyesi-cocugun-ozne-oldugu-bir-medya-nasil-mumkun-313687
Çocuk odaklı iletişimin 4 yol gösterici ilkesi nedir?
29 Nisan 2024
/haber/cocuk-odakli-iletisimin-4-yol-gosterici-ilkesi-nedir-294780
Çocuk odaklı haber yazarken nelere dikkat edilebilir?
18 Eylül 2023
/haber/cocuk-odakli-haber-yazarken-nelere-dikkat-edilebilir-284141
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’nde ikinci gün: Haber pratiği, editör masası, röportaj simülasyonu
30 Nisan 2026
/haber/cocuk-odakli-habercilik-atolyesinde-ikinci-gun-haber-pratigi-editor-masasi-roportaj-simulasyonu-319214
Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi ilk gün: Temsil, medya dili, haberde ihlal
30 Nisan 2026
/haber/cocuk-odakli-habercilik-atolyesi-ilk-gun-temsil-medya-dili-haberde-ihlal-319203
Sulukule’de çocuklarla bir gün: “Zorbalığa hayır”
23 Nisan 2026
/yazi/sulukulede-cocuklarla-bir-gun-zorbaliga-hayir-318998
Atölye BİA’dan “Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi”: Çocuğun özne olduğu bir medya nasıl mümkün?
19 Kasım 2025
/haber/atolye-biadan-cocuk-odakli-habercilik-atolyesi-cocugun-ozne-oldugu-bir-medya-nasil-mumkun-313687
Çocuk odaklı iletişimin 4 yol gösterici ilkesi nedir?
29 Nisan 2024
/haber/cocuk-odakli-iletisimin-4-yol-gosterici-ilkesi-nedir-294780
Çocuk odaklı haber yazarken nelere dikkat edilebilir?
18 Eylül 2023
/haber/cocuk-odakli-haber-yazarken-nelere-dikkat-edilebilir-284141
Sayfa Başına Git