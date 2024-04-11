Çocukları ve torunları öldürülen Hamas lideri: Tutumumuz değişmeyecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin üç oğlu ile dört torunu, İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye'nin içinde olduğu aracın Gazze Şehri yakınındaki El Şati kampına giderken hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Haniye'nin ailesinin, kamp sakinleri ve yakınlarının bayramını kutlamak için dolaştıkları sırada saldırı düzenlendiği ve araçtakilerin tamamının öldüğü ifade edildi.

Saldırının ardından Al Jazeera'ya konuşan Haniye ise, İsrail ile Hamas arasında altı aydır devam eden savaşta ailesinden neredeyse 60 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Haniye, öldürülenlerden sadece 14'ünün İsrail'in Ekim ayında Gazze'deki aile evine düzenlediği hava saldırısı sırasında öldüğünü belirtti.

"Taleplerimizden ödün vermeyeceğiz"

Haniye, saldırının Hamas'ın kalıcı bir ateşkes ve yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi taleplerini değiştirmeyeceğini vurguladı.

"Tüm halkımız ve Gazze'deki tüm aileler kanla ağır bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim" diyen Haniye şöyle devam etti:

"Taleplerimiz çok net ve belirli ve bunlardan ödün vermeyeceğiz. Düşman, oğullarımı, müzakerelerin yoğunlaştığı noktada ve hareket daha yanıt vermeden hedef almanın, Hamas'ı tutumunu değiştirmeye zorlayacağını sanıyorsa, yanılgı içindedir. Oğullarımın kanı, halkımızın kanından daha aziz değil."

İsrail basını: Netanyahu'nun bilgisi dışında

İsrail ordusu ise saldırıyı gerçekleştirdiğini doğruladı. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, saldırının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve üst düzey komutanlara danışılmadan gerçekleştirildiğini belirtti fakat İsrail yetkililerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Erdoğan’dan başsağlığı telefonu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye’ye başsağlığı telefonu açtı.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İsrail saldırısında üç oğlu ile torunlarını kaybeden Haniye’ye başsağlığı diledi.



Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti” denildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlarken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Haniye’yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

(RT)