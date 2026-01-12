Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün akşam kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa teklifinin ay sonunda meclise gönderileceğini söyledi.

Çocukların erken yaşlarda dijital ortama dâhil olduklarını belirten kimi pedagoglar ise yasaklama veya sınırlamanın etkili olmayabileceği kanısında. Uzmanlar, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin kurallar yeniden yapılandırılacaksa bunun alanında uzman akademisyenlerden görüş alınarak “çocuk odaklı” bir yaklaşımla hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'e geliyor

Sınırlar, yapay zeka ve nitelikli zaman

Save the Children, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukların dijital alanlarda güvende kalmasının öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Güvenli bir dijital dünya, çocuklarla kurulan açık ve güçlü iletişimle mümkün." dedi.

Çocukları internette güvende tutmanın 5 yolu sıralandı:

1- Sınırları birlikte belirleyin Cihazlar için basit kurallar üzerinde anlaşın. Gece cihazların nerede duracağına, çocukların kimlerle konuşup oyun oynayabileceğine ve bir şey yanlış hissettirdiğinde ne yapılacağına birlikte karar verin. Gizlilik ayarlarını, harcama limitlerini ve daha güvenli arama seçeneklerini etkinleştirin. 2- Dolandırıcılık ve tehlikeyi fark etmek Çocuğunuzla sahte ıyun içi teklifleri veya isim, fotoğraf, para isteyen kişiler hakkında sakin şekilde konuşun. Baskı hissederse başının belaya girmeyeceğini ve bunu birlikte çözeceğinizi açıkça söyleyin. Onlara sorunları nasıl fark edeceklerini, engelleyebileceklerini, şikayet edebileceklerini ve yardım isteyebileceklerini gösterin. 3- Fotoğrafları güvenle paylaşmak Çocuğunuzla başkalarının fotoğraflarını paylaşırken rıza ve saygı konusunu konuşun. Başkalarının fotoğraflarını paylaşmadan önce mutlaka izin istemelerini teşvik edin. Bir görselin tehdit veya utandırma amacıyla kullanıldığını fark ederse size haber vermelerini isteyin, böylece birlikte hızlıca önlem alabilirsiniz. 4- Nicelikten çok nitelik Ekran başında geçirilen her dakikayı saymak yerine, çocuğunuzun ne yaptığını ve sonrasında nasıl hissettiğini gözlemleyin. Onları rahatlatan veya yaratıcı kılan şeylerle, gergin ya da üzgün hissettiren şeyleri ayırt edin. Uyku, hareket ve aile zamanı etrafında yumuşak sınırlar koyun; odak noktanız yalnızca daha az değil, daha kaliteli çevrimiçi deneyimler olsun. 5- Yapay zeka Birçok çocuk ödevlerine yardımcı olmak ve konuları daha iyi anlamak için yapay zeka araçlarını zaten kullanıyor. Yasaklamak yerine, birlikte bazı kurallar belirleyin. Kişisel bilgilerin paylaşılmaması, yapay zekanın gizlice ödevleri bitirmek için kullanılmamasıve sağlık ya da acil durum tavsiyesi için ona güvenilmemesi gerektiğini konuşun.

(NÖ)