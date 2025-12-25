ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 09:00 25 Aralık 2025 09:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 16:05 25 Aralık 2025 16:05
Okuma Okuma:  4 dakika

Çocukları "cilt bakımına ihtiyaçları olduğuna" kim inandırdı?

Çocukların, yetişkinlere özgü kozmetik ürünlerini kullandığı ve #sephorakids etiketi ile paylaştığı içerikleri değerlendiren Dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur, sosyal medya ve akran baskısı ile normalleştirilen 'kusursuz cilt' algısının ortaya çıkardığı sonuçları anlattı.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Görseli Büyüt
Çocukları "cilt bakımına ihtiyaçları olduğuna" kim inandırdı?
Fotoğraf: Canva

Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan Kanada’da yaygınlaşan ve artık Türkiye’de karşımıza çıkan bir sosyal medya akımı: ‘Sephora Çocukları’

Kısa sürede küreselleşen bu akım, 6-14 yaş arası kızların yetişkinlere göre üretilmiş olan pahalı ve kimyasal açıdan güçlü kozmetik ürünlerini deneyimlemesini ve bu deneyimleri içerik olarak paylaşmasını kapsıyor.

Renkli ambalajlı, oyuncak gibi görünen ama içeriği yetişkinlere göre formüle edilmiş markalı kozmetik ürünleri bazı çocuklar arasında zamanla statü sembolüne dönüştü.

Çocuğun dijital istismarı: Kidfluencer
Çocuğun dijital istismarı: Kidfluencer
28 Kasım 2025

#sephorakids: 600 milyon görüntülenme

Çocukların cilt bakım reyonlarından veya makyaj masalarından #sephorakids etiketi ile paylaştığı içerikler Tiktok’ta 600 milyon görüntülenmeye ulaşmış durumda. ‘GRWM – Benimle Hazırlanın’ videolarında ise her geçen gün daha çok çocuk görülüyor.

CBS News’in analizine göre, içerik üreticisi çocukların cilt bakımı videolarının yüzde 94’ünde reklam olduğu belirtilmiyor.

Pazar araştırması ve tüketici verilerinde uzmanlaşmış olan Statista verilerine göre, bebek ve çocuk cilt bakımı pazarının 2028 yılına kadar yıllık yaklaşık %7,71 büyüme oranı kaydetmesi ve dünya çapında 380 milyon dolarlık (299 milyon sterlin) bir pazar hacmine ulaşması bekleniyor.

Pediatrik dermatologlar ise pazarlama stratejilerinin, sosyal medya akımlarının bir sonucu olarak çocukların yöneldiği Retinol, AHA/BHA asitleri ile yüksek doz C vitamini içeren ürünlerin çocukların sağlığı için ciddi riskler barındırdığını savunuyor.

"Daha çok ürün = daha sağlıklı cilt" bilimsel olmayan bir yaklaşım

Dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur, çocukların kimyasal kozmetik malzemelerine maruz kalmasının sonuçlarını bianet’e değerlendirdi.

6–14 yaş arası çocukların cildi, erişkin cildinden hem yapısal hem de fonksiyonel olarak farklıdır. Bu yaş grubunda cilt bariyeri daha incedir, yağ bezleri tam olgunlaşmamıştır ve cilt çevresel etkenlere karşı daha hassastır. Yetişkinlere yönelik aktif içerikler (retinoidler, asitler, yüksek konsantrasyonlu C vitamini, peeling ajanları vb.) çocuk cildinde tahriş, kızarıklık, egzama, kontakt dermatit ve bariyer hasarına yol açabilir.

Çocukların bu tarz ürünlere ihtiyacı olmadığını da ifade eden Özkur, “Gereksiz ürün kullanımı, çocukların cilt sağlığıyla ilgili yanlış bir algı geliştirmesine neden olabilir; “daha çok ürün = daha sağlıklı cilt” gibi bilimsel temeli olmayan bir yaklaşımı normalleştirir” dedi.

Özkur, çocukların ve ergenlerin temizlenmiş bir cildin, yaşa uygun parfümsüz bir nemlendiricinin ve güneş koruyucunun ötesinde tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece herhangi bir ürüne ihtiyacı olmadığını söyledi.

"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
SHARENTING VE DİJİTAL MAHREMİYET
"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
11 Kasım 2025

"Yetersizlik hissi ve gereksiz ürün bağımlılığı"

Akne gibi durumlar söz konusuysa bile bu mutlaka dermatolog kontrolünde bir tedavi planlanması gerektiğine dikkat çeken Özkur, “Pazarlama diliyle sunulan “erken yaşta önlem”, “anti-aging” veya “ışıltı” gibi kavramların çocuk cildi için hiçbir bilimsel karşılığı yok.” ifadelerini kullandı.

Özkur, bu yanlış kavramların ve sosyal medya pazarlamalarının çocukların eğilimlerine nasıl etki ettiğini anlattı:

Ne yazık ki son yıllarda, çok küçük yaşlarda cildiyle “yetersizlik” hissi yaşayan çocuklarla daha sık karşılaşıyoruz. Sosyal medyada idealize edilen cilt görünümleri, filtreler ve influencer içerikleri çocuklarda erken yaşta görünüm odaklı bir bakış açısı yaratıyor. Bu durum bazı ergenlerde; Gereksiz ürün bağımlılığına, ciltle aşırı meşguliyete, hatta çok erken yaşlarda medikal estetik işlemler hakkında soru sormaya kadar ilerleyebiliyor. Taleplerin kaynağında genellikle sosyal medya, akran baskısı ve pazarlama diliyle normalleştirilen “kusursuz cilt” algısı yer alıyor.

Dermorexia nedir?

“Kusursuz cilt”, “Mükemmel görünüm, “Cam cilt” gibi söylemlerin yarattığı kaygıların daha ileri bir versiyonu olarak Dermorexia kavramı karşımıza çıkıyor.

Dermorexia, kişinin cildinde gerçekte var olmayan ya da minimal düzeyde olan kusurları büyüterek algılaması ve buna aşırı odaklanması durumunu olarak tanımlanıyor.

Özkur, çocuklar ve ergenlerde Dermorexia’nın psikolojik etkilerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtirken dermotolojik etkilerini sıraladı.

  • Sürekli aynaya bakma
  • Çok sayıda ürünü arka arkaya deneme
  • Ciltte en ufak değişimi “problem” olarak yorumlama
  • Sosyal medyada gördüğü ciltlerle kendini kıyaslama şeklinde somut olarak karşımıza çıkabiliyor.

2025 yılı Şubat ayında Kaliforniya’da “Sephora Çocukları Yasa Tasarısı” olarak bilinen düzenleme ile çocuklara retinol ve güçlü kozmetik asit satışının kısıtlanması gündeme geldi, ancak tasarı sessizce rafa kaldırıldı.

Amerikan Pediatri Akademisi'nden ailelere öneriler

  • Çocukla konuşun: “Bu videoda seni ne cezbediyor?”
  • Reklam gerçeğini anlatın: videoların çoğu tanıtım
  • Filtre ve yapay zeka etkisini açıklayın.
  • “Güzellik ürününden değil, karakterden gelir” mesajını güçlendirin.

Alfa kuşağı nedir?

Alfa kuşağı, Z kuşağından sonra, Beta kuşağından ise önce gelir. 2010'lu yılların ilk yıllarından itibaren doğanlar Alfa kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Alfa kuşağı, bütün mensupları 3. milenyumda ve 21. yüzyılda doğmuş ilk kuşak grubudur. Alfa kuşağının üyeleri, genel itibarıyla Y kuşağı mensuplarının çocuklarıdır.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
kidfluencer sharenting dijital mahremiyet Tiktok estetik dayatmaları
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ANLATIYOR
“İçeride devlet yok, birbirini yakanları gördüm”
22 Aralık 2025
“İçeride devlet yok, birbirini yakanları gördüm”
Urfa Adil Bucak Çocuk Evleri’nde çocuklara şiddet ve tehdit
19 Aralık 2025
Urfa Adil Bucak Çocuk Evleri’nde çocuklara şiddet ve tehdit
“Çocukların söylem oluşturmadığı bir çözüm süreci eksik kalacak”
14 Aralık 2025
“Çocukların söylem oluşturmadığı bir çözüm süreci eksik kalacak”
Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"
11 Aralık 2025
Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"
"Meclis çocuklar için suç mahaline dönmüş durumda"
10 Aralık 2025
"Meclis çocuklar için suç mahaline dönmüş durumda"
Sayfa Başına Git