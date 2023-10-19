Çocuklara çarpan zırhlı araçların araştırılması talebine AKP ve İYİ Parti karşı çıktı

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda Kürt illerinde zırhlı araç çarpması sonucu ölen çocuklarla ilgili de araştırma yapılmasını istedi.

Eren, “Kürt illerinde 67 çocuk zırhlı araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bu çocukların ölümüne dair sorumlu olan kişilerin cezalarına ilişkin tespit yapılsın ve Bakanlık'a sunulsun” dedi.

Bu sırada Komisyon Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu “Terörün, PKK’nın zulüm yaptığı yerler” diyerek araya girdi.

Eren, Katırcıoğlu’na “Çocukların ölümünü bununla izah etmenizi şiddetle kınıyorum. Şüphelisi, sanıkları belli olan kişilerle ilgili. Terörle mücadele bir hukuka göre yürütülür. Çocukların ölümünü sonuçlandıracak şekilde yapılmaz” yanıtını verdi.

“Zırhı araçlar, ticari taksi gibi vızır vızır"

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürkan da Eren’e “O çocuklar emniyet güçlerine saldırırken mi zırhlı araç altında kaldı? Devlet tutup şehrin ana arterlerinde zırhlı araç gezdirmiyor. Bu araçların gezdiği yerler, yaptığı görevler belli. Oraya gelenler de belli. Oraya getirilen o çocuklar acaba zorla mı getiriliyor? Bence bunu araştırmamız lazım” diye çıkıştı.

Eren ise buna karşılık “Roboski’de 34 Kürt bombalandı, tek soruşturma yürütülmedi. 16 aylık Mehmet Aytun annesinin kucağındayken, polisin gaz fişeği ile öldürüldü. Bunları konuşmayalım mı? 66 çocuk... 16 aylık, 5 yaşında... Bizim oralarda zırhı araçlar, ticari taksi gibi vızır vızır” diye konuştu.

"Derdimin muhatabı devlettir"

Bunun üzerine Katırcıoğlu “Siyaset yapmayalım” diye araya girdi. Eren de “Devlet yanlış yapar, temsil eden kolluk kuvvetleri de yanlış yapar. Yanlışları ifade etmeyecek miyiz?” diye sordu.

Katırcıoğlu, “8 yıldır Meclis’teyim. Hukuka bu kadar saygılıysanız, bağlı olduğunuz partiden bir kere terörle ilgili PKK ile ilgili tek cümle duyamadım” dedi.

Eren, “Benim muhatabım örgüt değil. Benim derdimin muhatabı devlettir. Çağrımız onlaradır” diye yanıt verdi.

(HA)