Çocuklar ‘Şemamok’la Kürtçe öğrenecek

Çocukların Kürtçe’yi kolay öğrenmesi amacıyla dijital görüntü platformu youtube’de “Şemamok” kanalı açıldı.

Bir annenin “Çocuğuma anadilini nasıl öğretirim” sorusuna yanıt olarak açılan Şemamok kanalı, Kürtçenin Kurmancî lehçesinde hizmet sunuyor. "Şemamok" çocukların Kürtçe öğrenmesi için alternatif oluşturuyor.

MA'nın geçtiği habere göre, çocuklar için farklı dillerde içerik üreten çok sayıda youtube kanalı olmasına rağmen Kürtçe olarak içerik üreten kanal sayısı pek yok. Şemamok, bu alandaki eksikliği de kapatmayı hedefliyor.

Kanalda animasyon, renkli görüntüler ve şarkılarla Kürtçenin öğrenimini kolaylaştırma hedefleniyor. Şemamok kanalına youtube.com/@Semamokk linkinde ulaşılabilir.

(EMK)