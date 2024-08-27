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HABER
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 09:18
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 09:33
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Çocuklar ‘Şemamok’la Kürtçe öğrenecek

Kanalda animasyon, renkli görüntüler ve şarkılarla Kürtçenin öğrenimini kolaylaştırma hedefleniyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Görselde, "ŞEMAMOK" yazısı renkli ve eğlenceli bir yazı stiliyle dikkat çekiyor. Yazı, harflerin farklı renklerde olmasıyla ve eğik bir şekilde dizilmesiyle oldukça dinamik bir görünüm oluşturuyor. "ŞEMAMOK" yazısının altında, bir televizyon ekranı içinde "TV" yazısı bulunuyor. Ekranın hemen altında ise kırmızı bir oyuncak araba yer almakta ve bu arabanın içinde gülen yüzlere sahip birkaç portakal bulunuyor. Arabanın üzerinde de "ŞEMAMOK" yazısı yer almakta. Arka plan pastel renklerden oluşuyor ve genel olarak neşeli ve çocuklara hitap eden bir tema yansıtılıyor.
Fotoğraf: MA

Çocukların Kürtçe’yi kolay öğrenmesi amacıyla dijital görüntü platformu youtube’de “Şemamok” kanalı açıldı.

Bir annenin “Çocuğuma anadilini nasıl öğretirim” sorusuna yanıt olarak açılan Şemamok kanalı, Kürtçenin Kurmancî lehçesinde hizmet sunuyor. "Şemamok" çocukların Kürtçe öğrenmesi için alternatif oluşturuyor.

MA'nın geçtiği habere göre, çocuklar için farklı dillerde içerik üreten çok sayıda youtube kanalı olmasına rağmen Kürtçe olarak içerik üreten kanal sayısı pek yok. Şemamok, bu alandaki eksikliği de kapatmayı hedefliyor.

Kanalda animasyon, renkli görüntüler ve şarkılarla Kürtçenin öğrenimini kolaylaştırma hedefleniyor. Şemamok kanalına youtube.com/@Semamokk linkinde ulaşılabilir.

(EMK)

kürt halkı Şemamok Kürtçe anadili Kürtçe ana dili
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