“Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Öğretmen, Beyaz’ın ekrana dönüşüne tepki gösterdi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beyazıt Öztürk, yeni bir programla televizyona dönmeye hazırlanıyor. Yıllarca Beyaz Show ile milyonları ekran başına toplayan Öztürk’ün, Kanal D’de yayınlanacak “Joker” adlı yarışma programını sunacağı duyuruldu.

Kanal D’nin “Yakında” notuyla paylaştığı tanıtım videosu sosyal medyada ilgi gördü. Beyazıt Öztürk’ün ekrana dönüşü, geçmişte Ayşe Çelik’in tutuklanmasını ve bebeğiyle birlikte cezaevine girmesini yeniden hatırlattı.

8 Ocak 2016’da Kanal D’de canlı yayınlanan Beyaz Show’a Diyarbakır’dan telefonla bağlanan ve kendisini öğretmen Ayşe Çelik olarak tanıtan izleyici, şöyle demişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın.”

Ayşe Çelik’in sözlerinin ardından Beyazıt Öztürk, canlı yayında kendisine teşekkür ederek, “Elimizden geldiğince biz de duyurmaya gayret ediyoruz. Söyledikleriniz bize ders oldu. Daha fazlasını yapmaya çalışacağız” demişti.

Ancak programdan sonra Beyazıt Öztürk kamuoyuna bir açıklama yaparak özür dilemiş, söz konusu ifadeler nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtmiş ve “Beni kimse politikaya malzeme etmesin” demişti. Bu açıklamanın ardından hem Ayşe Çelik hem de programın sunucusu Beyazıt Öztürk ile program sorumluları hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık ifadesinde Beyazıt Öztürk, “Söylediklerini tam olarak duymadım, aklımdan şehitler geçti” dedi.

Beyaz Show neden yayından kaldırıldı?

Soruşturma süreci devam ederken, Beyaz Show’un 16 Ocak 2016 tarihli canlı yayını sırasında stüdyodaki bir grup izleyici pankart açarak “Ayşe öğretmen yalnız değildir” sloganları attı. Bunun üzerine program yarıda kesildi. Kısa süre sonra Beyaz Show yayından kaldırıldı ve bir daha ekrana dönmedi.

Ayşe Çelik’e hapis cezası, AYM’den ihlal kararı

Ayşe Çelik, canlı yayında söylediği sözler nedeniyle “terör propagandası” suçlamasıyla yargılandı ve 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 20 Nisan 2018’de, altı aylık bebeğiyle birlikte cezaevine girdi. Daha sonra avukatlarının başvurusu üzerine tahliye edildi.

Anayasa Mahkemesi, Ayşe Çelik hakkında ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti ve kendisine 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Beyaz’ın dönüşüne Ayşe Öğretmen’den tepki

Beyazıt Öztürk’ün yeni programı Joker’in tanıtımının yayınlanmasının ardından Ayşe Çelik’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çelik, Kanal D’nin Beyazıt Öztürk’lü tanıtım videosunu etiketleyerek X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Öğretmen olmadığımı söyleyip beni hedef göstermiştin. Sana tavsiyem; programında arkasında duramayacağın sözler söyletip yan çizme. Cesur ol. Gerçi canlı yayın olmayacak ama yine de konuklarını iyi dinle. Aman ha kimseyi alkışlatma. Sıkışınca doğru olmayan açıklamalar yapmazsın.”

(EMK)