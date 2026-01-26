Şam yönetimine bağlı güçlerin Kobani'ye yönelik kuşatması sürüyor, kentte temel gıda, su, ilaç, elektrik ve yakıt tedarik edilemiyor.

Heyva Sor a Kurd (Kürt Kızılayı) Eş Başkanı Hediye Abdullah, biri 2 aylık, diğeri 3 aylık, bir diğeri 2 yaşında ve 4 yaşında 4 çocuğun soğuktan dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"Kobanê’yi savunmak çocukların varlıklarını savunmaktır"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çocuk Komisyonu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptığı açıklamada kuşatma altındaki Kobani’de çocukların soğuktan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı öldüğüne dikkat çekti.

Çocukların özellikle yetersiz beslenmeye maruz kaldığı, sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu, kuvözlerin ve oksijen stoklarının çalışmadığı kaydedildi. Açıklamada, şehre giden yollar gıda ve yakıt kamyonlarına kapatıldığı için halkın su ihtiyacı için kar toplayıp eritmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bugün, çocuklarla beraber çalışan kurumlar, Barolar, kadın örgütleri, Barış Anneleri ve halkımızla birlikte "Kobanê'de çocuk ölümlerini hep beraber durduralım" şiarıyla Nusaybin'deydik.

DEM Parti Çocuk Komisyonu'nun açıklaması şu sözlerle devam etti:

"Savaşın tarafı olmayan çocuklar savaşın ağır sonuçlarından doğrudan etkileniyor. Ölüyorlar, öldürülüyorlar, sakat bırakılıyorlar, yurtlarından edilerek mültecileştiriliyorlar. Kobanê üzerindeki kuşatma ve ambargo derhal kaldırılmalıdır. Suruç sınır kapısı açılarak insani yardım koridorunun oluşturulması için gereken tüm tedbirler alınmalıdır. Bizler her çocuğun eşit, özgür ve güvenli bir yaşama kavuşmaları için Kobanêli çocuklarla dayanışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kobanê’yi savunmak çocukların varlıklarını ve yaşamsal tüm haklarını savunmaktır. Çocuklar kuşatma altındayken kimse özgür değil."

"En az 5 çocuk yaşamını yitirdi"

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Çocuk Hakları Komisyonu, Kobani başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok yerleşiminde devam eden çatışmaların ve altyapının tahrip edilmesinin çocukların temel haklarına erişimini fiilen ortadan kaldırdığını açıkladı.

“Yakıt, elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimin bu şekilde engellenmesi, dondurucu soğuklar ve yetersiz beslenme sonucu en az 5 çocuk yaşamını yitirmiştir. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kobanê’de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini, bebek maması ve temel ilaçların tükendiğini, sık elektrik kesintileri ve oksijen yetersizliği nedeniyle yenidoğan ölümleri yaşandığını raporlamıştır.”

İHD, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 6. maddesinin her çocuğun yaşama ve gelişme hakkını güvence altına aldığını; 24, 27 ve 28. maddelerin ise sağlık, yeterli beslenme, uygun yaşam koşulları ve eğitim hakkını açık biçimde tanımladığını hatırlattı. Bölgede yaşananların bu hakların tamamının eş zamanlı ve sistematik biçimde ihlal edildiğini gösterdiği vurgulandı.

"Yeni doğan bebekler doğum sırasında yaşamını yitirdi"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) da Kobani'de sağlık sistemi çökme noktasına geldiğini ve insani krizin özellikle çocukları hedef aldığını bildirdi.

SOHR'a konuşan Kobani'deki Umut Hastanesi’nde görevli bir doktor, yetersiz beslenmeye bağlı sıvı kaybı ve dondurucu soğuklar nedeniyle 4 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı. Aynı kaynak, hastanede sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve oksijen yetersizliği nedeniyle bazı yeni doğan bebeklerin de doğum sırasında yaşamını yitirdiğini belirtti. Kentte insani krizin her geçen gün derinleştiğine dikkat çeken SOHR, bebek maması ve temel ilaçların tamamen tükendiğini bildirdi.

"Çocuk ölümleri siyasi ve askeri kararların sonucu"

Van Çocuk Hakları Dayanışma Ağı da Kobani’de süren kuşatmaya ilişkin Türkçe, Kürtçe ve İngilizce açıklama yayınlayarak, insani koridor açılması için çağrıda bulundu.

Rojava’da çatışmaların sivilleri hedef aldığı belirtilen açıklamada; zorla yerinden etme, işkence ve infazların uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna dikkat çekildi. Çocuk ölümlerinin tesadüf olmadığı vurgulanan açıklamada, “Bu ölümler alınan siyasi ve askeri kararların doğrudan sonucudur” ifadelerine yer verilerek BM ve ilgili tüm uluslararası mekanizmalara çağrı yapıldı. Süresiz insani koridor açılması talep edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ne diyor?

Madde 6 Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler. Madde 24 Her çocuk mümkün olan en iyi sağlık düzeyine kavuşma hakkına sahiptir. Devletler, çocuğun sağlıklı kalmasını sağlamak amacıyla kaliteli sağlık hizmetleri, temiz su, besleyici gıda ve temiz bir çevre sunmalıdır. Bu konuda zengin devletler yoksul devletlere yardımcı olmalıdır. Madde 27 Her çocuğun bedensel, toplumsal ve zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşılayan yeterli bir hayat seviyesine sahip olma hakkı vardır. Madde 28 Her çocuk eğitim hakkına sahiptir. İlköğretim parasız olmalıdır. Her çocuk ortaöğretim hizmetlerine erişebilmelidir. Okullardaki disiplin uygulamaları çocukların insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde olmalıdır. Bu konuda zengin ülkeler yoksul ülkelere yardımcı olmalıdır

