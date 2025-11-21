"Çocuklar korkmadan düşüncelerini söylemeli, büyükler onları dinlemeli"

Se siše Mıqod Berslan Demir. Sinıbjır pş'ıquṫu'.

Turkiém des, Dunayem tét sabiyxem yapapće kas'o sişüeyiğoxer mıxer arı.

Sabiy wıḣunır ĺeşew değu, yićiy ḱinı. Sıda p'ome nıbjeğuxem gupsefew kadepqohın, wadecegun amalxer wianfay. Zımiy wışımşınew, zımiy wimığapew.

Zabiy ahaxer zıp'oće yapedede sabiyxer bığepsewın fay. Sabiyxer zıĺ'eće ayew sigu kewe. Axer keğeğunen fay. Zefedenığe yaan fay. Tede şıa sabiyir zefedew yecaṕexeme şağesen fay. Zımiy şımışınexew yagupşısexer kaoten fay. Yićiy kaoxerem yinıxer yedeun fayex.

Sişha papće, sileğuxem yapapće sızfayer, gupsefew, şınağo şımıaw cegunır arı. Hablexem kabzew, keğeğunaĺew parkxer yadetınır sişüeyiğu'.

Mıxer zış'eşütır serı ḣuğağeme, yapedede Dunayem şıḣure zawe pıstewır zığewçüjınığ. Yitani hable pıstewımiy zırız sport ćıṕe fezğepsınığ, kabzew keğeğunaĺew. Se futbolur ĺeşew sićas. Arısı sileğuxem futbol zışıcegun ćıṕexer yafesş'ınığ.

Mıqod Berslan Demir

*Mıqod Berslan Demir'in mektubunun kiril alfabesi ile kaleme alınmış hali

Сэ сицӀэ МыкӀод Бэрслан Дэмир. Синыбжыр пшӀыкӀутӀу.

Туркъием дэс, Дунаем тет сабиихэм япапкӀэ къасӀо сишъуэиигъохэр мыхэр ары.

Сабии ухъуныр лъэшэу дэгъу, икӀии кины. Сыда пӀомэ ныбжэгъухэм гупсэфэу къадэпкӀохьын, уадэджэгун амалхэр уианфаи. Зымии ушымшынэу, зымии уимыгъапэу.

Забии ахьахэр зыпӀокӀэ япэдэдэ сабиихэр быгъэпсэун фаи. Сабиихэр зылӀэкӀэ аеу сигу къэо. Ахэр къэгъэгъунэн фаи. Зэфэдэныгъэ яан фаи. Тэдэ шыа сабииир зэфэдэу еджапӀэхэмэ шагъэсэн фаи. Зымии шымышынэхэу ягупшысэхэр къаӀотэн фаи. ИкӀии къаӀохэрэм иныхэр едэӀун фаех.

Сишхьа папкӀэ, силэгъухэм япапкӀэ сызфаер, гупсэфэу, шынагъо шымыау джэгуныр ары. ХЬаблэхэм къабзэу, къэгъэгъуналъэу паркъхэр ядэтыныр сишъуэиигъу.

Мыхэр зышӀэшъутыр сэры хъугъагъэмэ, япэдэдэ Дунаем шыхъурэ зао пыстэур зыгъэуцужыныгъ. Итани хьаблэ пыстэумии зырыз спорт кӀыпӀэ фэзгъэпсыныгъ, къабзэу къэгъэгъуналъэу. Сэ футболур лъэшэу сикӀас. Арысы силэгъухэм футбол зышыджэгун кӀыпӀэхэр яфэсшӀыныгъ.

МыкӀод Бэрслан Дэмир

*Mıqod Berslan Demir'in mektubunun Türkçe çevirisi

Adım Mıqod Berslan Demir

On iki yaşındayım.

Türkiye’deki ve dünyadaki çocuklar için söylemek istediğim bunlardır:

Çocuk olmak oldukça iyi, aynı zamanda zor. Neden dersen gönül rahatlığı ile arkadaşlarınla gezme, onlarla oynayabilme imkânlarının olması gerekir. Hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir şeye üzülmeden.

Çocuk hakları dediğinde ilk olması gereken, çocukları yaşatmak gerekir. Çocuklar ölünce çok üzülüyorum. Onları korumak gerekir. Aralarında eşitlik olmalı. Nerede olursa olsun bütün çocuklar eşit şartlarda eğitilmelidir.

Hiçbir şeyden korkmadan düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeliler. Hem de büyükler onları dinlemeli.

Kendim ve yaşıtlarım için, gönül rahatlığıyla, korkulacak şey olmadan oyun oynamak isterim. Her mahallede temiz, güvenli parkların olmasını isterim.

Bütün bunları yapabilecek olan ben olsaydım her şeyden önce dünyadaki bütün savaşları durdururdum. Sonra her mahalleye birer spor alanı ayarlardım, temiz ve güvenli.

Ben futbolu çok severim, o nedenle yaşıtlarım için futbol sahaları yaptırırdım.

Berslan Demir

Anadilinde Çocuk Sesleri

(BD/NÖ)