Çocuklar için yeni yıl hikayeleri raflarda

Herkesten korkan ama herkesin de ondan korktuğu bir kedinin komik ve sürprizlerle dolu yolculuğu sizi bekliyor. Cesaretini kanıtlamak isteyen kahramanımız, karlı dağlardan ıssız mağaralara uzanan macerasında korkularıyla yüzleşmeyi öğreniyor.



Türkçe–İngilizce iki dilli bu resimli kitap, hem eğlenceli bir okuma hem de çocuklar için keyifli bir dil öğrenme deneyimi sunuyor.