Çocuklar için yeni yıl hikayeleri raflarda
Yılbaşı ruhunu yansıtan, dostluk ve dayanışma duygularını besleyen, merakı ve hayal gücünü çoğaltan Bilgi Yayınevi'nden çıkan 7 yeni çocuk kitabını sizlerle paylaşıyoruz.
Cimri ve asık suratlı Scrooge’un taşlaşmış kalbi, Noel gecesinde odasını ziyaret eden geçmiş, şimdi ve geleceğin hayaletleriyle şaşırtıcı bir yolculuğa çıkar. Bu gizemli gece, ona hem hayatını yeniden düşünme fırsatı sunacak hem de içindeki iyiliği yeniden keşfetmesini sağlayacaktır. Dickens’ın nesiller boyu sevilen klasiği, soğuk kış gecelerine sıcaklık ve umut katan unutulmaz bir hikâye sunuyor.
Güneşin bir oyunuyla canlanan bir korkuluğun masalsı yaşamı, çocukları ve yetişkinleri düşünmeye davet ediyor. Miandji, akıcı diliyle hem merak uyandıran hem de felsefi katmanlarıyla derinleşen bir hikâye kuruyor. Soru sormayı, anlam aramayı ve farklı bakış açılarını keşfetmeyi teşvik eden bu masal, büyüklere de çocuklar kadar keyifli bir okuma sunuyor.
Yeni yıl yaklaşırken Noel babaların iş bırakma kararı alması büyük bir şaşkınlık yaratır. Fakat içlerinden biri, tüm engellere rağmen bir çocuğun dileğini gerçekleştirmek için kuralları zorlamaya kararlıdır. Eğlenceli planlar, tempolu olaylar ve yüreklendirici mesajlarla dolu bu hikâye, çocuklara cesaretin ve umudun gücünü gösteriyor.
Herkesten korkan ama herkesin de ondan korktuğu bir kedinin komik ve sürprizlerle dolu yolculuğu sizi bekliyor. Cesaretini kanıtlamak isteyen kahramanımız, karlı dağlardan ıssız mağaralara uzanan macerasında korkularıyla yüzleşmeyi öğreniyor.
Türkçe–İngilizce iki dilli bu resimli kitap, hem eğlenceli bir okuma hem de çocuklar için keyifli bir dil öğrenme deneyimi sunuyor.
Bir arkadaş edinmeyi çok isteyen küçük bir çocuk, günün birinde bir kâğıt kayıkta yazılı bir not bulur ve hayatı beklenmedik bir şekilde değişir. Bazen en mükemmel dostluğun en şaşırtıcı yerlerden gelebileceğini anlatan bu sıcak hikâye, küçük okurlara dostluğun gücünü incelikle hissettiriyor.
Çok eğlenceli başlayan bir yılbaşı gecesi, tam geri sayım anında herkesin bir anda uyuyakalmasıyla bambaşka bir maceraya dönüşür. Penguenlerden zürafalara kadar birbirinden sevimli hayvanlar, bütün bir yılı uyuyarak geçirince başlarına türlü komik olaylar gelir. Nuri Kurucu’nun esprili çizimleriyle hazırlanan bu öykülü boyama kitabı, hem kahkahalarla okunacak hem de çocukların yaratıcılığını renklendirecek bir etkinliğe dönüşüyor.
Yoğun bir kar fırtınasının ortasında geçen bu büyüleyici sessiz kitap, yalnızca çizgilerin gücüyle bir macerayı gözler önüne seriyor. Ormanın kıyısındaki stüdyosunda çalışan bir illüstratörün düşsel dünyasından yola çıkan hikâye, kelimelere ihtiyaç duymadan çocukların hayal kurma, keşfetme ve detaylara dikkat etme becerilerini besliyor. Dünya İllüstrasyon Ödülleri’nde finale kalan bu etkileyici eser, küçük okurlara sanatın sessiz fakat güçlü anlatımını deneyimleme fırsatı sunuyor.
(NÖ)