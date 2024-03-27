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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 10:22
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 10:36
1 dk Okuma

Çocuklar için şiir: Alfabeden Kaçan Harfler

66 şiirle çocuklarda tebessüm yaratacak eseri, Çiğdem Sezer kaleme aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çocuklar için şiir: Alfabeden Kaçan Harfler

Şair ve romancı kimliğinin yanı sıra hemşirelik ve öğretmenlik mesleğiyle de tanıdığımız Çiğdem Sezer’in çocuk edebiyatına katkıları dikkati çekiyor.

Sezer, “Alfabeden Kaçan Harfler” şiir kitabı ile ilkokul çocuklarına şiirle sesleniyor. İnsan hayatının her döneminde eksik olmayan şiiri çocuklara sevdirecek eserde, hayal, sevgi ve neşe temaları işleniyor. Eser, “Sihir değil, şiiriz. Aynı yerde durmaktan sıkılınca, Sizi de aramıza bekleriz. Yaramaz harflerin evi, İşte bizim adresimiz” çağrısıyla şiirsever çocuk okurlarını bekliyor. Tamı tamına 66 şiirle çocuklarda tebessüm yaratacak eserden bir şiiri sizlerle paylaşalım:

Harflerin Canı Sıkılınca

A, alıp başını gitmiş,

Ta alfabenin sonuna,

B, durur mu, doğru öte sayfaya,

C, cezalı mıyım, diyerek atlamış karşıya,

D, denize gidiyorum, demiş,

Kumlarla kucaklaşmaya,

E, F, G de ardından,

Binmişler bir kayığa,

Bulmak mı istiyorsunuz onları?

Hadi, çevirin sayfaları

Yazar: Çiğdem Sezer
Resimleyen: Burak Akbay
Yayınevi: Everest Çocuk
Okuma Yaş Grubu: 6 - 8 Yaş

(SYZ/AÖ)

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