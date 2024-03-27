Çocuklar için şiir: Alfabeden Kaçan Harfler

Şair ve romancı kimliğinin yanı sıra hemşirelik ve öğretmenlik mesleğiyle de tanıdığımız Çiğdem Sezer’in çocuk edebiyatına katkıları dikkati çekiyor.

Sezer, “Alfabeden Kaçan Harfler” şiir kitabı ile ilkokul çocuklarına şiirle sesleniyor. İnsan hayatının her döneminde eksik olmayan şiiri çocuklara sevdirecek eserde, hayal, sevgi ve neşe temaları işleniyor. Eser, “Sihir değil, şiiriz. Aynı yerde durmaktan sıkılınca, Sizi de aramıza bekleriz. Yaramaz harflerin evi, İşte bizim adresimiz” çağrısıyla şiirsever çocuk okurlarını bekliyor. Tamı tamına 66 şiirle çocuklarda tebessüm yaratacak eserden bir şiiri sizlerle paylaşalım:

Harflerin Canı Sıkılınca

A, alıp başını gitmiş,

Ta alfabenin sonuna,

B, durur mu, doğru öte sayfaya,

C, cezalı mıyım, diyerek atlamış karşıya,

D, denize gidiyorum, demiş,

Kumlarla kucaklaşmaya,

E, F, G de ardından,

Binmişler bir kayığa,

Bulmak mı istiyorsunuz onları?

Hadi, çevirin sayfaları

Yazar: Çiğdem Sezer

Resimleyen: Burak Akbay

Yayınevi: Everest Çocuk

Okuma Yaş Grubu: 6 - 8 Yaş

(SYZ/AÖ)