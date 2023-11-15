Çocuklar için Nart Destanları Serisi iki dilli yayımlandı

Çocuklar için Nart Destanları Serisi Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Koyusiyah Yayıncılık işbirliğiyle iki dilli olarak yayımlandı.

5 farklı hikâye kitabının her biri Çerkesçe ve Türkçe olarak okurla buluşan kitaplar, Çerkes halkının bin yıllar öncesinden gelen Nart Destanlarından uyarlandı.

Çocukların yaşama sevinci, doğa sevgisi ve insan sevgisi gibi duygularını besleyecek nitelikteki metinler uygun bir dille yeniden kaleme alındı.

Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklara yönelik kitaplar, ortaokullardaki seçmeli Çerkesçe dil sınıflarında yardımcı materyal olarak da kullanılabilir.

5 kitaptan oluşan sette yer alan kitapların isimleri şöyle: