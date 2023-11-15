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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 13:10
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 13:27
1 dk Okuma

Çocuklar için Nart Destanları Serisi iki dilli yayımlandı

5 farklı hikâye kitabının her biri Çerkesçe ve Türkçe olarak okurla buluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/cocuklar-icin-nart-destanlari-serisi-iki-dilli-yayimlandi.jpg

Çocuklar için Nart Destanları Serisi Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Koyusiyah Yayıncılık işbirliğiyle iki dilli olarak yayımlandı.

5 farklı hikâye kitabının her biri Çerkesçe ve Türkçe olarak okurla buluşan kitaplar, Çerkes halkının bin yıllar öncesinden gelen Nart Destanlarından uyarlandı.

Çocukların yaşama sevinci, doğa sevgisi ve insan sevgisi gibi duygularını besleyecek nitelikteki metinler uygun bir dille yeniden kaleme alındı. 

Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklara yönelik kitaplar, ortaokullardaki seçmeli Çerkesçe dil sınıflarında yardımcı materyal olarak da kullanılabilir.

5 kitaptan oluşan sette yer alan kitapların isimleri şöyle:

  1. Seteney Çiçeği ​Сэтэней гъэгъэ
  2. Nartların Altın Ağacı ​Нартхэ я дыщэ жыг 
  3. Tlepş ve Ağaç Tanrıçası ​Лъэпщрэ жыг-гуащэмрэ
  4. Şovey: Nartların At Yarışı ​Щэуей: Нартхэ я шыгъажэ
  5. Nart Sosruko’nun Doğuşu ​Нарт Сосрыкъуэ и къэхъукIэ (AÖ)
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