Çocuklar için bir hazine: New York Halk Kütüphanesi ücretsiz erişime açıldı

New York Halk Kütüphanesi aralarında çocuk kitaplarının da bulunduğu 870 bini aşkın parçadan oluşan kitap ve resim koleksiyonunu ücretsiz olarak erişime açtı. Dünyadaki en büyük bilgi depolarından biri olarak kabul edilen New York Halk Kütüphanesi, daha önce kitaplarını dijital olarak kiralamaya uygun hale getirmişti. Arşivde, Türkiye tarihi de dahil tüm dünyadan parçalara erişmek ve ücretsiz olarak bunları indirmek mümkün.

Arşivin önemli bölümü çocuk kitaplarından oluşuyor

Bigumigu'dan Ece Burgaz’ın haberine göre, kitaplık moda tasarımcılarının çizimleri, bilimsel ve tıbbi illüstrasyonları da içeriyor. Çocuk kitapları, klasik müzik dokümanları, Avrupa sanatı, Da Vinci’nin eserleri ve hatta boyama kitapları koleksiyonları da arşivin önemli parçalarından. Arşivden bir parçayı evinize getirmek isterseniz art print butonunu kullanarak görüntünün sanatsal baskısını sipariş edebiliyorsunuz. Geniş olan arşiv, her gün de genişlemeye devam ediyor.

Minyatür sanatı açısından da zengin bir arşiv olan kitaplığın, Osmanlı döneminden çok fazla dokümanı arşivinde barındırıyor. Yine tasarım, karikatür ve mimari açısından da antika niteliğinde parçalarla karşılaşabileceğiniz kitaplıkta, Alexander Hamilton gibi tarihi isimlerin kişisel makalelerini, LGBTİ+ hareketinin kayıtlarını, Broadway şovlarının kayıtlarını, siyasi tarihten posterleri, antika haritaları ve hükümet fotoğraflarını içeren koleksiyonları da bulmak mümkün. Özellikle New York ile ilgili koleksiyonların yer aldığı arşivde, Lewis Hine’ın işçi sınıfını ve New York’un değişimini gösteren belgesel çekimlerini de bulmak mümkün.

Arşive buradan erişebilirsiniz. (SYZ/AÖ)