Çocuklar için Barış İnisiyatifi kuruluşunu ilan etti

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye (Rojava) saldırıları sürüyor. Bu bölgelerde çatışma ve kuşatma arasında kalan çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek için kurulan Çocuklar için Barış İnisiyatifi bir deklarasyon yayınladı.

"Sistematik şiddet ve yok edilme travması geri dönmekte"

“Rojava ve Suriye’de Çocuklar Yeniden Hedefte” başlıklı çağrıda Kobane, Haseke ve çevresindeki Kürt yerleşimlerine yönelik saldırıların binlerce çocuğun yaşam hakkını, güvenliğini ve geleceğini doğrudan tehdit ettiği dile getirildi.

Çatışma, yerinden edilme ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında süreçte en çok çocukların zarar göreceğini açıklayan inisiyatif şu değerlendirmeyi yaptı:

Bugün yaşananlar, yalnızca bölgesel bir çatışma değildir. Bu, çocukların yaşam hakkına, korunma hakkına, kimliklerine, barış içerisinde onurlu bir şekilde yaşama haklarına açık bir tehdittir. Kürt çocuklar için hafızalarda hala taze olan savaş, sistematik şiddet ve yok edilme travması geri dönmektedir. Türkiye ve Kürdistan’dan çocuk hakları alanında çalışan kişi ve kurumların oluşturduğu Çocuklar için Barış İnisiyatifi olarak; uluslararası insan hakları örgütlerini ve mekanizmalarını, çocuk hakları ağlarını, insani yardım kuruluşlarını ve barış inisiyatiflerini acilen sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması

"Çocukların korunması uluslararası öncelik haline getirilmeli"

Acil çağrı başlığıyla yayınlanan deklarasyonda 4 temel talep öne çıktı:

1) Rojava başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki tüm yerleşimlere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır. Sivil alanların, kampların ve yerleşim bölgelerinin hedef alınmasına son verilmesi için uluslararası diplomatik ve insani baskı mekanizmaları devreye sokulmalıdır. RUDAW kaynaklı haberlere göre en az 3 çocuk hava saldırıları sonucu yaşamını kaybetmiştir. 2) Kış koşullarında çocukların yaşamını kaybetmesine sebep olan enerji ve su kuşatmasına derhal son verilmelidir. Heyva Sor a Kurdistanê’nin Eş Başkanı Hediye Abdullah tarafından Birleşmiş Milletler’e yapılan çağrıdan bugüne kadar Rojava’da bilinen en az 6 çocuğun soğuktan yaşamını kaybettiği belirtilmiştir. Elektrik ve su kesintileri sivil halkı dondurucu soğuğa mahkûm eden bir savaş silahı olmaktan çıkarılmalı, bölgeye temel yaşam kaynaklarının akışı ve ilaçlara erişim koşulsuz sağlanmalıdır ve insani koridorlar ve güvenli alanlar derhal oluşturulmalıdır. 3) Çocukların ve sivillerin korunması uluslararası öncelik haline getirilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik yaşam hakkı ihlali, zorla yerinden etme, tutuklama ve istismar risklerine karşı bağımsız izleme mekanizmaları kurulmalıdır. 4) Savaş suçları cezasız kalmamalıdır. Sivillere, çocuklara, kadınlara ve risk altındaki gruplara yönelik işlenen suçlar belgelenmeli.

ROJAVA'DAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ACİL ÇAĞRI "Çocuklar kuşatma altındayken kimse özgür değil"

IŞİD, HTŞ ve ona bağlı silahlı grupların işlediği suçlara karşı etkili soruşturma ve yaptırım süreçleri işletilmesi gerektiğini savunan çocuk hakları savunucuları, "Bugün sessiz kalmamanın önemi ve sorumluluğu ile uluslararası sivil toplumu, tüm insan hakları ve çocuk hakları savunucularını ve barış ağlarını bu sürece açık, güçlü ve ortak bir müdahaleye davet ediyoruz. Bugün ses çıkarmak ve harekete geçmek, geri dönülmez kayıpların önüne geçmenin tek yoludur." ifadelerini kullandı.

(NÖ)