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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 08.10.2026 12:30 8 Ekim 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.10.2026 12:41 8 Ekim 2026 12:41
Okuma Okuma:  1 dakika

Çocuklar Ekin Keser’le sanatın farklı dünyalarını keşfediyor

Sanatçı ve sanat eğitmeni Ekin Keser, çocuklara ve yetişkinlere yönelik haftalık atölyelerinde farklı sanat disiplinlerini buluşturuyor. Keser’in çocuklarla gerçekleştireceği bir sonraki atölye, 10 Ekim Cumartesi günü Arter’de düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çocuklar Ekin Keser’le sanatın farklı dünyalarını keşfediyor
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Sanatçı ve sanat eğitmeni Ekin Keser, çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlediği haftalık atölyelerde farklı sanat disiplinlerini bir araya getiriyor.

Fotoğraf, resim, yerleştirme ve ses gibi farklı araçlarla üretim yapan Keser, sanat pratiğindeki disiplinlerarası yaklaşımını atölyelerine de taşıyor.

Çocuklara yönelik çalışmalarda oyun, hayal gücü ve keşif temel alınırken yetişkin atölyelerinde katılımcılar kendi deneyimlerinden hareketle sanatsal üretimler gerçekleştiriyor.

Sanat eserleri üzerine birlikte düşünmek

Atölyelerde yalnızca teknik becerilerin geliştirilmesi değil, katılımcıların sanat eserleri üzerine düşünmesi, soru sorması ve kendi ifade biçimlerini keşfetmesi de amaçlanıyor.
Bir sanat eserine birlikte bakmak, eser üzerine konuşmak ve farklı yorumlar geliştirmek, çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Farklı yaş gruplarına göre hazırlanan atölyelerde, katılımcıların kendi bakış açılarını geliştirmeleri ve üretim sürecine aktif olarak katılmaları hedefleniyor.

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10 Ekim’de çocuklarla buluşacak

Keser’in çocuklara yönelik bir sonraki atölyesi, 10 Ekim Cumartesi günü Arter’de gerçekleştirilecek.

Çocuklar atölyede sanat eserlerinden ve kendi hayal dünyalarından hareketle farklı üretimler yapacak. Çalışma boyunca çocukların soru sormaları, fikirlerini paylaşmaları ve yaratıcı sürece doğrudan katılmaları teşvik edilecek.

Keser’in her hafta düzenlediği atölyeler, çocukların ve yetişkinlerin sanatla ilişki kurabilecekleri, farklı ifade biçimlerini deneyebilecekleri ve birlikte üretim yapabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
arter çocuk ve sanat
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