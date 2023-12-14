"Çocuk yaşta çalışmak zorunda bırakılan Ömer Girgin gibi kaç çocuk var?"

Kocaeli’nde 15 yaşındaki işçi Ömer Girgin'in tinerin patlaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Kocaeli’nde 5 gün önce işe başladığı bir boya atölyesinde sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucu yaralanan 15 yaşındaki Ömer Girgin, 11 gün sonra yaşamını yitirmişti.

"Ömer Girgin'i ve doğduğu topraklardaki yoksulluğun sebebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanına sorduk" diyen Sakık'ın önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

"30 Kasım Perşembe günü Kocaeli'ne bağlı Körfez ilçesi Fatih mahallesinde bulunan blr kaporta atölyesinde çalışan 15 yaşındaki Ömer Girgin ısınmak için sobayı yakmak isterken parlayan tinerin alevlerinden dolayı ağır yaralandı.

"11 gün boynca yoğun bakımda kalan 15 yaşındaki çocuk işçi Ömer Girgin 11 Aralık günü maalesef hayatını kaybetti. TÜİK'in geçtiğimiz hafta açıkladığı en yoksul iller içinde Van'dan sonra 2. sırada bulunan Ağrı’dan Kocaeli'ne çalışmak için giden 15 yaşındaki Ömer, doğduğu topraklara kader yapılmaya çalışılan yoksulluğun, adaletsiz düzenin, iş cinayetlerinin, sömürülen çocuk emeğinin bir kurbanı olarak geçti bu dünyadan."

Milletvekili Sakık, Bakana şu soruları yöneltti: