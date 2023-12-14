MİLLETVEKİLİ SAKIK, ÇALIŞMA BAKANINA SORDU
"Çocuk yaşta çalışmak zorunda bırakılan Ömer Girgin gibi kaç çocuk var?"
Kocaeli’nde 15 yaşındaki işçi Ömer Girgin'in tinerin patlaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.
"Ömer Girgin'i ve doğduğu topraklardaki yoksulluğun sebebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanına sorduk" diyen Sakık'ın önergesinde şu ifadeler yer alıyor:
"30 Kasım Perşembe günü Kocaeli'ne bağlı Körfez ilçesi Fatih mahallesinde bulunan blr kaporta atölyesinde çalışan 15 yaşındaki Ömer Girgin ısınmak için sobayı yakmak isterken parlayan tinerin alevlerinden dolayı ağır yaralandı.
"11 gün boynca yoğun bakımda kalan 15 yaşındaki çocuk işçi Ömer Girgin 11 Aralık günü maalesef hayatını kaybetti. TÜİK'in geçtiğimiz hafta açıkladığı en yoksul iller içinde Van'dan sonra 2. sırada bulunan Ağrı’dan Kocaeli'ne çalışmak için giden 15 yaşındaki Ömer, doğduğu topraklara kader yapılmaya çalışılan yoksulluğun, adaletsiz düzenin, iş cinayetlerinin, sömürülen çocuk emeğinin bir kurbanı olarak geçti bu dünyadan."
Milletvekili Sakık, Bakana şu soruları yöneltti:
- Ömer Girgin'in ölümüne dair yürütmüş olduğunuz bir çalışma var mıdır?
- Çocuk yaşta çalışmak zorunda bırakılan Ömer Girgin gibi Türkiye'de kaç çocuk işçi vardır?
- İş yerlerinin insani ve güvenli koşullarda olup olmadığına dair denetimler yapıyor musunuz? Yapıyorsanız Türkiye neden dünyada en yüksek iş cinayetlerinin yaşandığı ülkelerin başındadır?
- TÜİK verilerine göre yoksulluk, işsizlik Kürt halkının yoğun yaşadığı illerde en yüksek seviyededir ayrıca iş cinayetlerinde ölenlerin büyük çoğunluğu yine Kürt halkının yaşadığı coğrafyadandır. Bakanlığınız bu durumu nasıl açıklamakta ve bu adaletsizliği gidermek için hangi çalışmaları yapmaktadır?
- Yoksullukla boğuşan ve çocuk yaşta çalıştırılan milyonlarca çocuk için yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır?(AÖ)