Çocuk ve genç yoksulluğu İzmir'de tartışılacak

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) İzmir Temsilciliği, 19 Eylül Cuma günü saat 18:00’de Kültürpark’ta yer alan İzmir Sanat’ta “Derinleşen Yoksulluk ve Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlıklı bir panel gerçekleştirecek. Panel, son yıllarda giderek artan yoksulluk oranları ve eğitimde yaşanan eşitsizlikler üzerine uzman görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaşmayı hedefliyor.

"Her 3 gençten 1'i ne eğitimde ne istihdamda"

Panelin açılış konuşmasını SODEV Başkanı ve Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Rasim Şişman yapacak. Moderatörlük görevini ise SODEV İzmir Temsilcisi Mustafa Özel üstlenecek. Panelde, Türkiye’de eğitim ve sosyal politikalar alanında önemli çalışmalara imza atan isimler bir araya gelecek.

Okulda ücretsiz gıdaya erişim 'öğrenme krizine' çözüm olabilir

Toplum çözümler ve politika önerileri tartışılacak

Eğitim camiası ve sivil toplum örgütleri tarafından büyük ilgi görmesi beklenen panelin konuşmacıları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İzBB Eğitim Komisyonu Başkanı Elvin Sönmez, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo yer alıyor.

Panelde, eğitimde fırsat eşitsizliğinin nedenleri, derin yoksulluğun çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri, toplumsal çözümler ve politika önerileri masaya yatırılacak.

Yoksulluk çocuklar ve gençleri nasıl etkiliyor? Türkiye'de okul dışında kalan çocuk sayısı 2024 yılında yüzde 38 arttı. Uzmanlara göre bu durum artan çocuk yoksulluğuyla ilişkili. Eğitim politikaları da sosyoekonomik düzeyleri düşük olan çocukları sistem dışına itiyor. MEB İstatistiklerine göre 2023-2024 döneminde okulöncesi eğitimdeki öğrenci sayısı 2 milyon 55'ten 1 milyon 954 bine düştü. Eurostat verileri de 15 yaş altı çocuklarda yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Kurumun 2023 verilerine göre Türkiye'de yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin oranı 2023 yılında yüzde 30,7 olurken, bu oran 15-19 yaş grubunda yüzde 38,6'ya, 12-17 yaş grubunda yüzde 41,5'e, 11-15 yaş arasındaki çocuklarda ise yüzde 41,8'e kadar çıkıyor.

(NÖ)