HABER
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 13:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 13:41
1 dk Okuma

'Çocuk Platformu' için başvurular açıldı

Kadıköy'de çocukların karar alma süreçlerine katılımını arttırmak amacıyla kurulan 'Çocuk Platformu' çalışmalarına başlıyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Kadıköy Belediyesi

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi çatısı altında kurulan 'Çocuk Platformu' 9-15 yaş arasındaki çocukları fikirlerini paylaşıp projelere katkı sunabileceği bir ortama davet ediyor.

Platform, Katılımcılar, temel haklar, demokrasi ve yerel yönetim konularında eğitim alacak; programı tamamlayanlar Çocuk Meclisi’ne üye olma fırsatı yakalayacak.

Başvurular 15 Eylül-15 Ekim arasında Kadıköy Belediyesi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Çocuk Meclisi ne yapar?

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi, 9-15 yaş arasındaki çocukları temsil eden demokratik bir yapı olarak faaliyet gösteriyor.

Meclis, çocukların toplumsal eşitlik ve çevre bilinci konularında farkındalık kazanmalarını, kente dair taleplerini iletmelerini ve çözüm süreçlerine aktif katılım göstermelerini sağlıyor.

Aynı zamanda çocukların insan haklarına ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler olarak yetişmelerini destekleyerek, demokratik hayatın içinde söz sahibi olmalarına öncülük ediyor.

