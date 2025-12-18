Çocuk Katılımı Mekanizmalarını Destekleme Programı başlıyor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) çocukların katılım hakkını desteklemek, çocukların yaşamın her alanında görüşlerini duyurmasını sağlamak amacıyla yapılacak sivil toplum çalışmalarına yönelik bir destek programı başlatacaklarını duyurdu.

Çocukların karar mekanizmalarında yer almasını sağlamak amacıyla yapılacak projeleri değerlendirecek olan program 29 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuruları kabul edecek.

Anadilinde Çocuk Sesleri

Programın amacı nedir?

STGM bu adımla birlikte örgütlerin kendi çocuk katılım mekanizmalarında ortaya çıkan özelleşmiş ihtiyaçlara yanıt verebilmelerini ve çocuk katılımını daha etkin ve sürdürülebilir biçimde hayata geçirmelerini, desteklemeyi amaçlıyor Bunun yanı sıra, örgütlerin birbirleriyle deneyimlerini ve karşılaştıkları güçlükleri paylaşmalarına; çocuk katılımını kendi kurumsal yapılarına ve işleyişlerine bütüncül bir şekilde entegre etmelerine de katkı sunulması hedefleniyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Öncelikle 14–16 Ocak 2026 tarihlerinde Ankara'da üç günlük atölye çalışması yürütülecek. Çocuk danışma kurulu, çocuk meclisi ya da benzeri çocuk katılım mekanizmalarını hâlihazırda yürüten, geçmişte deneyimlemiş olan veya bu alanda yeni adım atmak isteyen 10–15 sivil toplum örgütü ile öğrenme ve paylaşma süreci yürütülecek.

Atölyenin ardından, her bir örgütün en geç 6 ay içinde, kendi çocuk danışma kurulu/meclisi ya da benzeri bir çocuk grubu aracılığıyla yaklaşık 10 çocuğa ulaşarak, çocuk katılımı mekanizmasını güçlendirmeye yönelik bir faaliyet (atölye, eğitim, buluşma veya danışma süreci tasarlaması) yürütmesi hedefleniyor.

“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”

Kimler başvurabilir?

Çocuk katılımı mekanizması bulunan veya bu mekanizmayı kurma gündemi olan STÖ’ler

Çocuk danışma kurulu, çocuk meclisi veya benzeri bir katılım mekanizmasını hâlihazırda yürüten,

Geçmişte bu tür bir mekanizma oluşturmuş ancak süreci kesintiye uğramış olan ve yeniden canlandırmak isteyen,

Çocukları katılım hakkı konusunda güçlendirme deneyimi olan ve örgüt içinde çocuk katılımı mekanizması kurma gündemi olan sivil toplum örgütleri.

Çocuklarla birlikte 6 ay içinde uygulama yapmayı taahhüt eden örgütler

Değerlendirme süreci ve başvuruya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuğun katılım hakkı nedir? Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1989 yılında Birleşmiş Milletler'de onaylanmış ve 1990 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. İki ülke hariç tüm devletler tarafından kabul edilen bu sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 1994 yılında onaylanmış ve 1995'de 17. 29. ve 30. maddelere çekince koyularak yürürlüğe girmiştir. Başlıca dört temel ilkesi vardır. Bunlar, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelisme, ayırım gözetmeme ve katılımdır. Özellikle çocuğun kendisi ile ilgili kararlarda kendi görüşünün alınması gereğinin katılım hakkı bakımından özel bir önemi vardır.

