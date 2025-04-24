Çocuk işçiliği Meclis gündeminde: DEM Parti’den Araştırma Önergesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, çocuk işçiliği ve çocuk iş cinayetlerine dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi sundu.

Önergede, çocukların işçileştirilmesine neden olan politik, sosyal ve ekonomik kökenli yapısal sorunların tespit edilerek önlenmesi ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yapılması talep edildi.

Milletvekili Çiçek, önergesinin gerekçesinde, “çocuk işçiliğinin” çocukların eğitim ve oyun gibi temel haklardan mahrum bırakılarak çalışma hayatına zorlandığı bir gerçeklik olduğunu vurguladı. Çiçek, yoksullaştırma politikaları, parasız eğitimin ortadan kaldırılması ve özellikle son yıllarda uygulamaya konan 4+4+4 eğitim sistemi ile MESEM gibi uygulamaların çocuk işçiliğini artırdığını dile getirdi.

Çocuk işçiliği verileri alarm veriyor

Çiçek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verilerine dikkat çekerek, Türkiye nüfusunun yüzde 25,5’inin çocuklardan oluştuğunu ve resmi verilere göre son dört yılda 750 bin çocuğun daha iş gücüne dahil edildiğini açıkladı. 2023 yılında 15-17 yaş arası çocukların işgücüne katılma oranı %22,1 iken, bu oran 2024’te %24,9’a yükseldi. MESEM kapsamında çalıştırılan çocuk sayısı ise 2020’de 143 binken, 2024’te 504 bine çıktı. Böylece, resmi verilere göre Türkiye’deki çocuk işçi sayısı 1,5 milyona ulaştı; kayıt dışı çalışanlarla birlikte bu sayının 3,5 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna da yer veren Çiçek, son 12 yılda en az 762 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirtti. 2025 yılının sadece ilk iki haftasında üç çocuk/genç işçinin farklı iş kollarında meydana gelen kazalarda yaşamını yitirdiğini ve bir çocuğun da intihar ettiğini aktardı. Ayrıca bir başka çocuğun çalışırken parmaklarını kaybettiğini ifade etti.

DEM Milletvekili Çiçek, ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerin etkin uygulanmaması, denetim eksiklikleri ve cezasızlık politikalarının, çocukların iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirterek, simge isimlerden Ahmet Yıldız’ı da andı.

Çözüm İçin Meclis’e çağrı

Çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için kapsamlı ve ivedi bir çözüm gerektiğini belirten Cengiz Çiçek, önergesinde şu çağrıda bulundu:

“Eğitimden mahrum edilen tüm çocuklara ücretsiz eğitim hakkı tanınmalı, mülteci çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı çocuklar için eşit yaşam koşulları sağlanmalı, çocukları her türlü şiddet ve istismardan koruyacak etkin düzenlemeler yapılmalı ve çocuk işçiliği tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bu bağlamda, Meclis bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ediyoruz.”

(EMK)