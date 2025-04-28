Çocuk işçiliği: Bilinçli sistematik ucuz emek sömürüsü

🔴 @isigmeclisi ve @istabip 'ın “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele” eyleminde konuşan MESEM öğrencisi: 🗣️ "'Stajyer' adı altında altı bin liraya, yol ve yemek masrafını dahi karşılamadan makinelerin başına geçirilerek iş öğreniyorsun denilerek, zorla çalıştırılıyoruz." 🗞️ @alidnc4 pic.twitter.com/HXjG9M6Lo1

"Zorla çalıştırılıyoruz"

Ardından bir lise öğrencisi ve MESEM’de çalışan bir öğrenci söz aldı. Lise öğrencisi, “MESEM’ler son bulana, çocuklar özgürleşene, eşit, demokratik ve parasız bir eğitim alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

MESEM öğrencisi ise, “’Stajyer’ adı altında altı bin liraya, yol ve yemek masrafını dahi karşılamayan cüzi ücretlere, makinelerin başına geçirilerek iş öğreniyorsun denilerek, aslında zorla çalıştırılıyoruz” diye konuştu.

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"Özgürlük mücadelesini büyüttüğü için tutsak"

Kendisi gibi MESEM’de okuyan ve 58 gündür tutuklu olan arkadaşının selamını ileten öğrenci şunları kaydetti:

"Bugün eğitim sistemi adı altında, gençliğe bilimsel nitelikten uzak, sorgulamanın değil itaatin esas alındığı, sömürü düzeni için ucuz iş gücü oluşturmayı amaçlayan bir sistem dayatılıyor. Muhalif ve demokrat öğretmenlerimiz, başka okullara sürgün edilerek cezalandırılıyor.

"Tüm bu baskıların üzerine, 39 arkadaşımız da eylemlere katıldığı için hapishanelerde tutuluyor. Lise arkadaşımız, yoldaşımız Boran ise elli sekiz gündür tutsak. 16 yaşındaki Boran, gençliğin ve liselilerin özgürlük mücadelesini büyüttüğü için tutuklandı. Bugün burada onun sesi olmak için toplandık. Onun sesi olmak için konuşuyorum. Boran'ı da geri alacağımıza buradan söz veriyorum.”