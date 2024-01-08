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HAKLAR
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 13:06
2 dk Okuma

Çocuk Hakları Sözleşmesi animasyon filmi güncellendi: 'Merhaba ben Ali, ben de Lorin'

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi’nin 2012'de hayata geçirdiği animasyon filmi, çocuklardan ve çocuklarla çalışan yetişkinlerden alınan geri bildirimlerle güncellendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çocuk Hakları Sözleşmesi animasyon filmi güncellendi: 'Merhaba ben Ali, ben de Lorin'

Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi İçin Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri Projesi için tasarlanan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi filminin güncel ve erişilebilir versiyonu yayınlandı.

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi’nin 2012'de hayata geçirdiği animasyon filmi, çocuklardan ve çocuklarla çalışan yetişkinlerden alınan geri bildirimler ve çocuk hakları ile ilgili yeni gelişmeler doğrultusunda güncellendi. 

Çocukların seslendirdiği film şu cümlelerle açılıyor:

"Merhaba ben Ali 12 yaşındayım

"Merhaba ben de Lorin 12 yaşındayım.

"Şimdi size bizim için çok önemli çocuk haklarından ve haklarımızı anlatan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinden bahsedeceğiz.

"Nasıl bir şey çocuk olmak. Sürekli oyun oynamak mı? Hiç sanmıyorum."

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi güncellenen film ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"İlk olarak 2012’de hazırlanan bu film, 2023 yılında Hollanda Krallığı Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu ile desteklenen 'Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi İçin Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri Projesi' kapsamında, çocuk hakları alanındaki gelişmeler ve erişilebilirlik ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmiştir. İçeriğin sorumluluğu BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi’ne aittir. Hollanda Krallığı Büyükelçiliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Filmin güncellenmesi konusunda şimdiye kadar filmi izleyerek geribildirim veren ve bu proje kapsamında ihtiyaç belirleme toplantılarına katılarak bize görüş veren tüm çocuklara ve yetişkinlere çok teşekkür ederiz."

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Berat İlk'in üstlendiği filmin proje ekibi ise Gökçe Uysal Gündoğdu, Atike Zeynep Kılıç ve Gözde Durmuş'tan oluşuyor. (AÖ)

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