Çocuk hakları savunucuları çalıştayda bir araya geldi

UNICEF tarafından Avrupa Birliği’nin eş finansman desteği ile yürütülen Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar için Savunuculuk – (ACAR) Projesi kapsamında, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Romani Godi iş birliğiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Çocuk Haklarının İzlenmesi: Uygulama Rehberi Çalıştayı” düzenlendi.

Çocukların haklarının korunması, izlenmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi için önemli bir adım olan çalıştayda; iyi uygulama örnekleri, sahadan deneyimler ve çocuk haklarının savunuculuğuna dair yöntemler paylaşıldı.

Çalıştay, yıllardır çocuk hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan iki kurumun deneyimlerini bir araya getirerek farklı eksenleri buluşturdu.

Roman çocuklara odaklı bir izleme

İki gün süren çalıştayda, çocuk hakları mücadelesinde vaka izleme, çocuk katılımı ve izleme değerlendirme alanlarında sivil toplum örgütlerinin kullanabilecekleri belgeler üzerine çalışıldı.

Sulukule Gönüllüleri Derneği, çocukların izleme-değerlendirme süreçlerine güvenli ve etkin katılımını güçlendirecek, çocuklarla çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik “İzleme-Değerlendirme Rehberi” hazırladı.

Romani Godi, Roman çocukların yaşadığı hak ihlallerini ve ayrımcılığı görünür kılacak, vaka temelli izleme yöntemine dayalı “Roman Çocuk Odaklı Vaka İzleme Rehberi” geliştirdi.

Her iki rehberin taslakları çalıştayda 40’tan fazla sivil toplum örgütü, uzman ve akademisyenin katılımıyla masa çalışmalarında incelendi, tartışıldı ve geliştirilmesi için önerilerle zenginleştirildi.

Sivil toplum ile işbirliği vurgusu

Çalıştay boyunca, kaynakların etkin kullanımı, insan kaynağının birleştirilmesi ve benzer faaliyetlerin ayrı ayrı yürütülmesi yerine işbirliğiyle gerçekleştirilmesi gerekliliği ön plana çıktı. Katılımcılar, hazırlanmakta olan rehberlerin yalnızca tek bir kurumun değil, farklı sivil toplum örgütlerinin ortak üretimi olduğunun altını çizdi.

Hazırlanan rehberlerin, farklı sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla geliştirilmesi ve yine ortak kullanımına sunulması, çocuk haklarının izlenmesi alanında işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Çocukların katılımı ve hak ihlallerinin izlenmesi

Program kapsamında “Çocuk Hakları Bağlamında Ayrımcılık”, “Çocuk Odaklı İzleme-Değerlendirme” ve “Roman Çocuklara Yönelik Hak İhlallerinin İzlenmesi” başlıkları ele alındı. Paralel masa oturumlarında etik ilkeler, veri yönetimi, çocuk katılımı, ulusal ve uluslararası normlar ile savunuculuk mekanizmaları dair öneriler konuşuldu.

