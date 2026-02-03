ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 17:20 3 Şubat 2026 17:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.02.2026 17:01 7 Şubat 2026 17:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Çocuk hakları savunucuları 8 Şubat'ta Suruç'tan seslenecek

Kuzey ve Doğu Suriye'deki insani krize ve çocukların temel haklarından mahrum bırakılmasına dikkat çekmek isteyen hak savunucuları, "Barışta ısrarcı olan herkesi, Suruç’a davet ediyoruz!" çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Çocuk hakları savunucuları 8 Şubat'ta Suruç'tan seslenecek

Çocuk hakları savunucuları, Kuzey ve Doğu Suriye'de çocukların maruz bırakıldığı ihlalleri görünür kılmak ve başta Kobanî olmak üzere bölge kentlerine uygulanan kuşatmayı kamuoyuna duyurmak amacıyla bir araya gelecekler.

"Herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz"

Çocuklar İçin Barış İnisiyatifi ve Amed Çocuk Hakları Ağı, "Rojava’daki ve Türkiye’deki çocukların hakları için herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz" başlıklı bir açıklama paylaştı.

İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir'den, Urfa’dan, Van’dan ve Diyarbakır’dan yola çıkan hak savunucuları 8 Şubat Pazar günü Kobanî sınırındaki Urfa'nın Suruç ilçesine gidecek ve Suruç Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.30'da açıklama yapacak.

"Çocuklar için barışı savunuyoruz"

Çatışma süreçlerinin çocukları en temel haklarından mahrum bıraktığını kaydeden hak savunucuları çağrı metninde şu ifadeleri kullandı:

Bizler, Suriye’nin kuzeyindeki tüm yerleşimlere yönelik saldırılara son verilmesini, savaştan etkilenen tüm çocukların temel haklarına erişiminin sağlanmasını, gözaltı ve tutuklamaların durdurulmasını ve savaş suçlarının cezasız bırakılmamasını talep ederek çocuklar için barışı savunuyoruz. Bugün ses çıkarmanın ve harekete geçmenin, geri dönülmez kayıpların önüne geçmenin tek yolu olduğunu hatırlatarak; barışta ısrarcı olan herkesi, Suruç’a davet ediyoruz!

(NÖ)

