Çocuk Hakları Günü: İBB'den çocuklar için ücretsiz etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Çocuk Hakları Festivali 18 ve 19 Kasım tarihlerinde, Artİstanbul Feshane ve Müze Gazhane’de.

Festivalde, çocuklar yogadan işaret diline, drama atölyesinden atık malzemelerden çalgı yapmaya kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılabilecek. Masal anlatımlarında simultane işaret dilinin olacağı festivalde, özel gereksinimli çocuklar için resim atölyesine de yer verilecek.

Festival kapsamında 18 Kasım Cumartesi günü Tarlabaşı Çukur Mahallesi’nde de çocuklar için iki özel etkinlik düzenlenecek. Saat 12.00’de Oyun İstanbul’un “HOP Hayalgücü Oyun Parkı” ile çocuklar oyunlar oynayacak. Saat 13.00’te ise çocukları, S.O.S. Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları programıyla palyaçolar bekliyor.

Tüm dünyada 1989'dan beri 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü için düzenlenen festivalle, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve çocuk bakışlı politikaların inşasına yardımcı olmak amaçlanıyor.

18 Kasım Artİstanbul Feshane

Saat 10.00 ’da 4-6 yaş grubundaki çocuklarla, “Ben de Varım” çocuk yogası,

’da 4-6 yaş grubundaki çocuklarla, “Ben de Varım” çocuk yogası, Saat 11.00 ’de yine aynı yaş grubuna yönelik “Haklarımı Biliyorum, Kendimi Koruyorum” adlı drama programı,

Saat 13.00 ’te +4 yaş için sahneye koyulan “Karagöz Ağaç Bekçisi” oyunu,

Saat 14.30 ’da 6-12 yaşa yönelik, simultane işaret dili çevirisinin de olacağı, çocuk hakları odaklı “Hikâye Mutlu Sonla Bitiyor/Çocuklarla Masal” masal anlatımı,

Saat 16.00 ’da 7-12 yaş için “Minik Ellerin İşaretleri” adlı işaret dili atölyesi ve aynı saatte “Çocuğun Sesine Kulak Ver” adlı yetişkinlere özel yaratıcı drama atölyesi olacak.

Müze Gazhane

Saat 10.00 ’da çocuk ve yetişkinler için “İçimdeki Ressam” atölyesi.

’da çocuk ve yetişkinler için “İçimdeki Ressam” atölyesi. Saat 11.00 ’de Müze Gazhane’nin açık alanında, 7-11 yaş grubunun Oyun İstanbul’un “Benim Oyun Haritam” programı.

Saat 12.00 ’de 4-6 yaş için “Minba ile Haklarımızı Keşfediyoruz” oyun atölyesi ve 10-14 yaş için“Haklarımı Tartışıyorum” adlı oyunlu felsefe atölyesi.

Saat 13.30 ’da 3-6 yaş için “Çocukların Rengi” pankart çalışması.”

Saat 14.00 ’te yetişkinler için “Minba ile Hak Temelli Çocuk Yetiştirmek” atölyesi yapılacak.

19 Kasım Artİstanbul Feshane

Saat 10.00’da “Ben de Varım” çocuk yogası.

Saat 11.30 ’da özel gereksinimli çocuklar ebeveynleriyle birlikte “Aksiyon Resim Atölyesi”nde buluşacak.

Saat 13.00 ’te 9-11 yaş için “Atık Malzemelerden Çalgı Yapımı” atölyesi.

Saat 15.00 ’te 3+ yaş için “Kırmızı Erik Çekirdeği” tiyatro oyunu sahnelenecek.

Saat 15.30 ’da yetişkinlere yönelik Berna Aygün, Güray Dinçol (S.O.S.) ve Cansu Kaygısız’ın (Waldorf Acil Durum Pedagojisi) katılacağı söyleşide, “Kriz Ortamlarında Çocuk Olmak” konuşulacak.

Müze Gazhane

Saat 10.00 ’da 8-10 yaş için “Masallarla Düşünmek” drama atölyesi.

’da 8-10 yaş için “Masallarla Düşünmek” drama atölyesi. Saat 12.00 ’de 3-6 yaş için “Farklıyım ve Haklıyım” afiş çalışması ve 14 + yaş için “Dünyaya Orman Denir” drama ve felsefe atölyesi.

Saat 13.30 ’da 10-15 yaş için “Ayrımcı Robot” yaratıcı yazma atölyesi.

Saat 14.00 ’te 14-17 yaş için “Yazıyoor Yazıyooor” gazete atölyesi.

Çocuk Hakları Festivali’nin kapanış etkinliği, 20 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'da 2-8 yaş için Cemal Reşit Rey fuayede ''Neşeli Notalar'' çocuk konseri, yine fuaye alanında maskotlar, yüz boyama etkinlikleri düzenlenecek. Akşam ise saat 20.00’de Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası konseri ve ardından Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun ''Rozet'in Yolculuğu'' adlı performansıyla festival sona erecek.

(AÖ)