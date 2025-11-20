ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2025 13:49
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 14:07
1 dk Okuma

"Çocuk, Haklar ve Felsefe" Sempozyumu 22 Kasım'da gerçekleştirilecek

“Felsefenin Çağrısı: Anlamaya Davet II” sempozyumunda çocukluk ve felsefi düşünme arasındaki ilişki hem akademik hem de uygulamalı bir çerçevede ele alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Çocuk, Haklar ve Felsefe” Sempozyumu 22 Kasım'da gerçekleştirilecek

Opus Noesis & Opus Kitap tarafından düzenlenen “Felsefenin Çağrısı: Anlamaya Davet II” sempozyumu, bu yıl çocuk, merak ve hak kavramlarını merkeze alıyor. Etkinlik, 22 Kasım Cumartesi günü Karaköy Mimarlar Odası'nda yapılacak.

Koç Üniversitesi Felsefe Bölümünden İlhan İnan’ın “Çocuk ve Merak” konulu açılış konferansı ile başlayacak sempozyumda Çocukça Anlamak, Çocuk ve Toplumsal Cinsiyet, Çocuk ve Dünyası ile Çocuk ve Hakları adında tematik dört panel gerçekleşecek.

Atölye BİA'dan "Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi": Çocuğun özne olduğu bir medya nasıl mümkün?
Atölye BİA’dan “Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi”: Çocuğun özne olduğu bir medya nasıl mümkün?
19 Kasım 2025

Panellere paralel çocuklarla, gençlerle, anne-babalarla felsefe atölyeleri düzenlenecek. Nesin Vakfı’nın çocukları, Suna’nın Kızları ve sempozyum katılımcılarının çocukları birlikte felsefe yapacaklar. Sempozyum, Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfı (TEGV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOGV) Kurucusu İbrahim Betil’in de yer alacağı “Geleceğe Sözümüz Var!” forumu ile sona erecek.

Sempozyumda çocuk haklarının tarihsel gelişimi, çocukların kendini ifade etme hakkı, eğitim politikaları, çocuğun özneleşmesi, çocuk edebiyatı, okuma hakkı, toplumsal cinsiyet ve zorbalık gibi pek çok konu uzmanlar tarafından ele alınacak, tartışılacak.

Sempozyum ve atölyelere kayıt olmak için Opus Noesis’in web sitesi ziyaret edilebilir.

(NÖ)

