Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 17:36
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 17:59
2 dk Okuma

Çocuk hak savunucularının tepkisi sonuç verdi: SSÇ düzenlemesi geri çekildi

Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi meclis kaynaklarının aktardığı bilgiye göre 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldı, konunun Meclis'te kurulacak bir araştırma komisyonunda ele alınmasına karar verildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Canva

Meclis kaynakları ‘suça sürüklenen çocuklar’ konusunda çocuk hak örgütlerinin kamuoyu çalışmalarının sonuç verdiğini ve bu konunun Meclis’te kurulacak bir araştırma komisyonunda ele alınmasının uygun bulunduğunu aktardı.

Cezaların artması çocuklar için ne anlama geliyor?
15 Ekim 2025

Meclis kaynakları komisyonun "çocukların üstün yararını gözeten çalışmalar yapacak bir araştırma stratejisi belirleyeceğini" aktardı.

Ahmet Mattia Minguzzi'nin suça sürüklenen yaşıtları tarafından öldürülmesiyle birlikte tartışılmaya başlanan düzenleme, 11. Yargı Paketi taslağında yer almıştı. Taslakta yer alacağı açıklanan düzenlemeyle 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklara verilen hapis cezasının artırılması öngörülüyordu. Çocuk hak örgütleri ise düzenlemenin çocuğun üstün yararına ve anayasaya aykırı olduğunu savunuyordu.

Meclis kaynakları ilgili düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve ortaya çıkacak rapora göre yeniden ele alınacağını ancak bu adımlardan sonra ve Meclis gündemine getirileceğini ifade etti. Verilen bilgilere göre çocukların eğitim, sağlık, barınma ve güvenlik gibi tüm sorunlarının ele alınacağı bir çalışma süreci başlatılacak.

"Suç öğrenilen bir davranıştır, çocuklar bunu çevreden öğrenirler"
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR
“Suç öğrenilen bir davranıştır, çocuklar bunu çevreden öğrenirler”
12 Kasım 2025

Çocuklara değil çetelere verilen cezalar artırılacak

Yine Meclis kaynaklarının aktardığı bilgiye göre çocuklara değil çocukların suça sürüklenmesinde rol oynayan çetelere verilen cezaların miktarı artırılacak.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
suça sürüklenen çocuklar Meclis 11. Yargı Paketi
