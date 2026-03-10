ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 14:26 10 Mart 2026 14:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 15:04 10 Mart 2026 15:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Çocuk eşofman takımı ve boya kalemi seti için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığı açısından riskli olarak açıkladığı Yu-Ko Kids markasına ait eşofman takımının ve Tgb Markasının 12'li kuru boya setinin satışını yasakladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çocuk eşofman takımı ve boya kalemi seti için toplatma kararı

Çocuk sağlığını yakından ilgilendiren iki karar, Ticaret Bakanlığı tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi‘nde yayımlandı.

Bir ayda ikinci uyarı: Bakanlık bir bebek mamasını daha toplatıyor
Bir ayda ikinci uyarı: Bakanlık bir bebek mamasını daha toplatıyor
9 Şubat 2026

Riskli bulunan ürünler açıklandı

Yu-Ko Kids markasına ait çocuk eşofman takımının boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edildi. Kararda “Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır.” dendi.

Piyasadan toplatılmasına karar verilen çocuk kıyafeti
"3 çocuğun sağlıklı beslenebilmesinin maliyeti aylık en az 28 bin tl"
"3 çocuğun sağlıklı beslenebilmesinin maliyeti aylık en az 28 bin tl"
2 Aralık 2025

Kurşun miktarında 'kalır' sonuç

Bir diğer toplatma kararı "Tgb Marka 12'li kuru boya seti" için verildi. Kimyasal sağlık riski taşıdığı açıklanan boya kalemleri için güvensizlik nedeninde "Oyuncak güvenliği-bazı elementlerin göçü; krom Iıı ve krom Vı'nın göçü doğrulaması ve toplam kurşun miktarından; "kalır" sonuç almıştır." ifadeleri yer aldı.

Piyasadan toplatılmasına karar verilen boya kalemi

İki ürünün de piyasada yer alması yasaklandı, kararların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ticaret bakanlığı çocuk sağlığı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git