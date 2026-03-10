Çocuk eşofman takımı ve boya kalemi seti için toplatma kararı

Çocuk sağlığını yakından ilgilendiren iki karar, Ticaret Bakanlığı tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi‘nde yayımlandı.

Yu-Ko Kids markasına ait çocuk eşofman takımının boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edildi. Kararda “Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır.” dendi.

Bir diğer toplatma kararı "Tgb Marka 12'li kuru boya seti" için verildi. Kimyasal sağlık riski taşıdığı açıklanan boya kalemleri için güvensizlik nedeninde "Oyuncak güvenliği-bazı elementlerin göçü; krom Iıı ve krom Vı'nın göçü doğrulaması ve toplam kurşun miktarından; "kalır" sonuç almıştır." ifadeleri yer aldı.

İki ürünün de piyasada yer alması yasaklandı, kararların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

