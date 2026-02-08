"Çocuk adalet sistemi güvenlik politikalarının uzantısı olamaz"

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki çocuk, saç örme videosunu sosyal medyadan paylaşması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan çocuk "örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanarak Şakran Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

Saç örme videosu paylaşan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

"Bu mesele çocuğun geleceğiyle ilgili"

Adalet için Hukukçular Derneği, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İzmir şubeleri, 16 yaşındaki çocuğun tutuklanmasına ilişkin İzmir Barosu Tahir Elçi Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

Avukat Edhem Kuruş, yargılamaların yalnızca somut deliller ve hukuki ölçütler üzerinden yürütülmesi gerektiğini ifade ederek "Herhangi bir kimlik, köken veya aidiyet algısının sürece yansımaması, adalet duygusunun ve toplumsal güvenin korunması bakımından hayati önemdedir. Bu mesele yalnızca bir yargılama değildir, bir çocuğun yaşamı, eğitimi ve geleceğiyle doğrudan ilgilidir. Çocukların korunması ve üstün yararının gözetilmesi hem hukukun hem de toplumun ortak sorumluluğudur." dedi.

Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması

"İçerde tutulan kızım değil, vicdanımızdır"

Kuruş'un ardından söz alan 16 yaşındaki çocuğun babası ise çocuğunun okulda olması gerekirken cezaevinde tutulduğunu belirterek "Bir baba olarak soruyorum, bu mudur adalet.16 yaşında bir öğrencinin hayatını, psikolojisini, eğitimini bu kadar kolay görmezden gelmek nasıl açıklanabilir? Sınavları var, geleceği var, hayalleri var. Ama bugün yalnız, korku içinde ve belirsizlik içinde tutuluyor. Bu sadece bizim ailemizin meselesi değil, bu ülkede çocukların nasıl korunduğunun meselesidir. Biz adalete karşı değiliz ama vicdansızlığa, ölçüsüzlüğe ve bir çocuğun hayatının bu kadar kolay karartılmasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Tutuklama kararının yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapan baba, "Bugün sustuğumuz her an, yarın başka çocukların da karanlığa itilmesine ortak olmak demektir. Çünkü içeride tutulan yalnızca benim kızım değil, hepimizin vicdanıdır." şeklinde konuştu.

"Çocuğun üstün yararı yok sayıldı"

Açıklamaya katılan kurumlar adına basın metnini okuyan Semra Akan, tutuklama kararının çocuk adalet sistemi, ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Hukukun yerini cezalandırıcı siyasal reflekslerin aldığını dile getiren Akan, çocuk adalet sisteminin güvenlik politikalarının bir parçası olmadığını vurguladı:

"Örgüt propagandası suçu, yıllardır ifade özgürlüğünü bastırmanın, muhalif düşünceyi kriminalize etmenin ve siyasal alanı daraltmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır. Çocuklar dahi bu güvenlikçi yaklaşımın dışında tutulmamaktadır. Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AHİM) göre, çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılması mutlak istisnadır. Buna rağmen, somut olayda çocuğun üstün yararı bütünüyle yok sayılmış; tutuklama, açık bir cezalandırma ve gözdağı aracına dönüştürülmüştür. Bu tutuklama kararı, çocuğun eğitim hakkını, psikolojik bütünlüğünü ve geleceğini doğrudan tehdit etmektedir. Çocuk adalet sistemi, güvenlik politikalarının bir uzantısı haline getirilemez."

