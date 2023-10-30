"Çocuğunu istismar eden" R.Y.’nin tahliyesine itiraz reddedildi

5 yaşındaki çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan eski AK Parti Selçuk Gençlik Kolları Başkanı'nın serbest bırakılmasına edilen itiraz bir yıl sonra reddedildi.

Çocuğunu "istismar eden" baba beraat ettirildi

Çocuğuna istismarda bulunan AK Partili R.Y.’nin, bir yıldır istinaf mahkemesinde bekleyen dosyasında, önce şartlı tahliye ardından beraat etmesine ilişkin itiraz talebi 1 yıl sonra reddedildi. Talebin reddine ilişkin kararda ‘kesin ve yeterli delil elde edilmemesi’ denildi.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, İzmir’de yaşayan 2 ve 5 yaşında iki oğlu olan eski AK Parti Selçuk Gençlik Kolları Başkanı R.Y, ile eşi N.Y, 2019 yılında boşanmak için mahkemeye başvurdu. Dava sürerken N.Y., 5 yaşındaki erkek çocuğunun babasıyla görüştükten sonraki hareketlerinden ve bedenindeki kızarıklıklardan şüphelenerek savcılığa başvurdu.

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Adli Tıp raporunda cinsel istismar bulguları tespit edilince R.Y., 2021 yılında tutuklandı. R.Y,’nin tutuklanmasına ilişkin yapılan haberlere erişim engeli getirildi. R.Y., Temmuz 2021’de çıktığı ilk duruşmada hakkında yurtdışı yasağı kararı verilerek tahliye edildi. Haziran 2022’de ise İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, R.Y. hakkında “yargılamaya konu eylemde suç sabit görülmediği” iddiasıyla beraat kararı verdi. Karar, Temmuz 2022’de istinaf mahkemesine taşındı.

Yaklaşık bir yıl sonra istinaf mahkemesi kararında 2015 yılında doğmuş çocuk için “12 yaşını tamamlamış çocuk” ifadesi kullanıldı. Ayrıca “Kesin yeterli delil elde edilememesi ve şüpheden sanık yararlanır” gerekçesine dayanarak yapılan başvurunun esastan reddi istendi.

İstinaf kararını Yargıtay’a taşıyan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Barış Özbay, “İstismara uğrayan çocukta oluşan fiziksel ve ruhsal deformasyon, çocukla ilgilenen psikologların müşterek beyanı, çocuğun yargılama sürecindeki tutarlı beyanlarına karşın yerel mahkemenin delil yetersizliğinden vermiş olduğu beraat kararının istinaf mahkemesince onanması bizce hukuki facia niteliğindedir” dedi.

R.Y. editörümüz Evrim Kepenek’e de hakkında haber yaptığı için “hakaret ettiği” iddiasıyla dava açmıştı. (EMK)