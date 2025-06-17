Çocuğa dipçikle vuran polis, 16 yıl sonra görevden alındı

Hakkâri’de 23 Nisan 2009'da boş bir arazide arkadaşlarıyla top oynayan 14 yaşındaki Seyfullah Turan'ı uzun namlulu silah dipçiğiyle vurarak ağır yaralayan özel harekat polisi Bahadır Turan 16 yıl sonra memuriyetten atıldı.

Polis Turan hakkında "nitelikli yaralama" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Yargıtay'ın 9 Eylül'de verdiği karar üzerine Turan 21 Ekim'de tutuklandı. Ancak üç ay sonra tahliye edildi. İçişleri Bakanlığı tahliye sonrasında Turan'ın memuriyet görevine son verdi.

MA’dan Adnan Bilen’in haberine göre Bakanlık görevden alma yazısında, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmaktayken, kasten yaralama suçu nedeniyle yargılandığı dava neticesinde verilen hapis cezası hükmünün kesinleşmesi suretiyle memurluğa alınma şartını kaybettiğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu 98 maddesi gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevden alınmıştır" dedi.

Ne olmuştu?

Hakkari’de, Demokratik Toplum Partisi'ne (DTP) yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla 23 Nisan 2009’da gerçekleştirilen eylem sırasında Bahadır Turan adlı özel harekat polisi, henüz 14 yaşında olan Seyfullah Turan'ın yüzüne silah dipçiğiyle vurarak ağır yaraladı.

Turan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Altı gün sonra da taburcu edildi.

Polis Turan hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs ve işkence" suçlarından dava açıldı. Dava, "güvenlik" gerekçisiyle Isparta 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Polise, "Polisin meşru müdafaa halinde ve psikolojisinin bozuk olduğu, zor kullanma yetkisini kullandığı" gerekçesiyle 6 ay 7 gün hapis cezası verildi, ardından ceza 2 yılın altında olduğu gerekçesiyle para cezasına çevrildi.

Seyfullah Turan’ın avukatları, kararın Yargıtay tarafından onanması üzerine 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM, 9 Kasım 2017 tarihli kararında, "işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine" ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu. "Yaşam hakkının ihlal edildiğine" ilişkin başvuruyu ise kabul etti ve ihlal kararı verdi. Yeniden yargılama yapılmasını istedi.

Bu sefer dava, Elazığ’a taşındı. Sanık polis Turan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Turan’ın avukatları Murat Timur ve Münip Ermiş, bu kez sanık polisin "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talebiyle İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, cezayı az bularak kararı bozdu ve yerel mahkemeye gönderdi.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden görülen davada Turan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. İstinaf mahkemeleri de kararı onadı.