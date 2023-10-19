Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir polis tutuklandı
Bir öğretmen, polis memurunun 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.
Kaynak: AA
Kars'ın Selim ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
İlçede görevli bir öğretmen, polis memuru A.M.K'nin 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.
Öğrencinin de şikayetinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınan polis memuru, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis, çıkarıldığı Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandı. (AÖ)
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