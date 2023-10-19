ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 12:25
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 12:39
1 dk Okuma

Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir polis tutuklandı

Bir öğretmen, polis memurunun 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/cocuga-cinsel-istismarda-bulundugu-iddiasiyla-bir-polis-tutuklandi.jpg

Kaynak: AA

Kars'ın Selim ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

İlçede görevli bir öğretmen, polis memuru A.M.K'nin 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.

Öğrencinin de şikayetinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınan polis memuru, gözaltına alındı. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis, çıkarıldığı Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandı. (AÖ)

cinsel istismar çocuk istismarı Kars
ilgili haberler
ELMALI DAVASI
SHU-DER: Çocuk Koruma Kanunu artık ihtiyaçlara cevap vermiyor
2 Temmuz 2021
/haber/shu-der-cocuk-koruma-kanunu-artik-ihtiyaclara-cevap-vermiyor-246657
Cinsel istismarı önlemede yetişkinlerin sorumlulukları neler?
21 Haziran 2021
/haber/cinsel-istismari-onlemede-yetiskinlerin-sorumluluklari-neler-246032
Bakanlık Üç Polise Dava Açılırsa Müdahil Olacak
10 Temmuz 2014
/haber/bakanlik-uc-polise-dava-acilirsa-mudahil-olacak-157097
ilgili haberler
ELMALI DAVASI
SHU-DER: Çocuk Koruma Kanunu artık ihtiyaçlara cevap vermiyor
2 Temmuz 2021
/haber/shu-der-cocuk-koruma-kanunu-artik-ihtiyaclara-cevap-vermiyor-246657
Cinsel istismarı önlemede yetişkinlerin sorumlulukları neler?
21 Haziran 2021
/haber/cinsel-istismari-onlemede-yetiskinlerin-sorumluluklari-neler-246032
Bakanlık Üç Polise Dava Açılırsa Müdahil Olacak
10 Temmuz 2014
/haber/bakanlik-uc-polise-dava-acilirsa-mudahil-olacak-157097
Sayfa Başına Git