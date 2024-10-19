Çocuğa cinsel istismar, ailesine tehdit

Van’ın Başkale ilçesinde kahvaltı salonu işleten 50 yaşındaki Suat Aslan’ın, 9 yaşındaki bir çocuğa aylarca sistematik olarak taciz ettiği öğrenildi. Çocuğun yaşananları annesine anlatması üzerine anne H.G. şikayette bulundu, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MA'da yer alan habere göre, çocuk, 30 Ağustos’ta Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) verdiği ifadesinde, her dışarı çıktığında kendisini takip eden Aslan’ın tacizinin yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü belirtti. Her tacizin ardından kimseye bir şey söylememesi için Aslan tarafından uyarıldığını söyleyen çocuk, şahıstan şikayetçi oldu.

Anne: Tehdit ediliyoruz

Anne H.G., taciz olayı ortaya çıktıktan sonra failin yakınları ve tanıdıkları tarafından tehdit edildiklerini dile getirdi. İfadenin geri çekilmesi için kendilerine baskı uygulandığını belirten anne H.G., şöyle devam etti:

“Faili aklamaya çalışıyorlar. Biz iftiraya uğradık. En son ‘küçüğü değil büyüğünü taciz etti’ dediler. Büyüğü olunca normal mi karşılanacak? Büyüğü olunca suçu mu hafifleyecek? Ya da ‘Büyüğün rızası vardı’ diye bir algı mı yaratılacak? Farklı farklı kişiler kapımıza dayanarak para teklifinde bulundu. Ancak ifadeyi çekmeyeceğiz. Çocuğuma zarar vermiş, psikolojisi bozulmuş. Bu adamın en ağır bir cezayı almasını talep ediyoruz. Yoksa ne biz ne çocuklarımız güvende olacaktır. Tacizci, tecavüzcüler cezasız bırakılırsa hiçbirimizin yaşamı güvende değildir. Bütün kurumların bu noktada hassas davranması gerekiyor.”

(AD)