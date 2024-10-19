ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2024 10:06
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2024 10:14
1 dk Okuma

Çocuğa cinsel istismar, ailesine tehdit

Van'da 9 yaşındaki çocuğa sistematik cinsel istismarda bulunan Suat Aslan tutuklandı. Çocuğun annesi H.G., ifadelerini çekmeleri için tehdit edildiklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çocuğa cinsel istismar, ailesine tehdit
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

Van’ın Başkale ilçesinde kahvaltı salonu işleten 50 yaşındaki Suat Aslan’ın, 9 yaşındaki bir çocuğa aylarca sistematik olarak taciz ettiği öğrenildi. Çocuğun yaşananları annesine anlatması üzerine anne H.G. şikayette bulundu, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MA'da yer alan habere göre, çocuk, 30 Ağustos’ta Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) verdiği ifadesinde, her dışarı çıktığında kendisini takip eden Aslan’ın tacizinin yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü belirtti. Her tacizin ardından kimseye bir şey söylememesi için Aslan tarafından uyarıldığını söyleyen çocuk, şahıstan şikayetçi oldu.

Anne: Tehdit ediliyoruz

Anne H.G., taciz olayı ortaya çıktıktan sonra failin yakınları ve tanıdıkları tarafından tehdit edildiklerini dile getirdi. İfadenin geri çekilmesi için kendilerine baskı uygulandığını belirten anne H.G., şöyle devam etti:

“Faili aklamaya çalışıyorlar. Biz iftiraya uğradık. En son ‘küçüğü değil büyüğünü taciz etti’ dediler. Büyüğü olunca normal mi karşılanacak? Büyüğü olunca suçu mu hafifleyecek? Ya da ‘Büyüğün rızası vardı’ diye bir algı mı yaratılacak? Farklı farklı kişiler kapımıza dayanarak para teklifinde bulundu. Ancak ifadeyi çekmeyeceğiz. Çocuğuma zarar vermiş, psikolojisi bozulmuş. Bu adamın en ağır bir cezayı almasını talep ediyoruz. Yoksa ne biz ne çocuklarımız güvende olacaktır. Tacizci, tecavüzcüler cezasız bırakılırsa hiçbirimizin yaşamı güvende değildir. Bütün kurumların bu noktada hassas davranması gerekiyor.” 

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Van istismar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git