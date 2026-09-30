Çoban Musa Çelik’in ölümünde cezası onanan korucubaşı Akçay tutuklandı

Çoban Musa Çelik’in öldürülmesine ilişkin davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve 20 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen korucubaşı Şükrü Akçay, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Adana’da yakalandı. Akçay, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Mesken (Çamyurt) kırsal mahallesinde 21 Kasım 2021’de çoban Musa Çelik’in öldürülmesine ilişkin davada Şükrü (Şirin) Akçay ile kardeşleri Veysi ve Mahsum Akçay yargılandı. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Eylül 2022’de Şükrü Akçay’a “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay, Veysi Akçay’a ise “haksız tahrik altında silahla tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Mahsum Akçay’ın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme, Şükrü Akçay hakkında önce müebbet hapis cezası verdi. “Haksız tahrik” ve “iyi hal” gerekçeleriyle cezayı 12 yıl 6 aya indiren mahkeme, kararın gerekçesinde Akçay’ın öldürme kastının olmadığını ileri sürdü. Cezadaki indirime ise “sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri” gerekçe gösterildi.

Çelik ailesinin avukatları ile Akçay kardeşlerin avukatları kararı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, verilen cezaları hukuka uygun buldu ve Şükrü Akçay’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Akçay’ın avukatının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi ise Temmuz 2023’te tahliye kararı verdi. Mahkeme, Akçay’ın yaklaşık 20 ay tutuklu kalmasını, delillerin toplanmış olmasını ve tutukluluğun bu aşamada orantısız bir tedbire dönüşebileceğini gerekçe gösterdi.

Dava sürecinde Şükrü Akçay, savunmasında Musa Çelik’i “devlet adına öldürdüklerini” söyledi. Akçay, Çelik’in “terörist” olduğunu da iddia etti. Veysi Akçay ise Çelik’in kendilerine saldırdığını öne sürdü.

MA’nın dava sürecindeki haberlerine göre, Çelik ailesinin avukatları ise cinayetin Şükrü Akçay ve kardeşleri tarafından işlendiğini savundu. Avukatlar, olay yerindeki incelemelerde mermi kovanlarının kayaların arasına saklandığının tespit edildiğini ve Akçay’ın ateş etmediği yönündeki savunmasının delillerle çeliştiğini söyledi.

Şükrü Akçay’ın 12 yıl 6 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Akçay’ın Adana’da olduğu belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay’ın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri adrese düzenledikleri operasyonla Akçay’ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçay, hakkındaki kararın uygulanması için cezaevine gönderildi.

(EMK)