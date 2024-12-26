Çoban köpeği, yavrusuyla birlikte altı kuzuyu daha besliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği, altı kuzuyu sahiplenerek emziriyor.
İlçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Özkan, çoban köpeğinin ağıldaki kuzulara da sütünü verdiğini fark etti.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özkan, yaptığı açıklamada, köpeğinin kendi yavrusunu da ağılda kuzularla büyüttüğünü söyledi.
“Burayı benimsedi”
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Normalde kuzuları annesinden ayırdıktan sonra kontrol etmeye geliriz. Bir gün geldiğimde birkaç kuzunun köpeğe sokulduğunu ve onu emmeye başladığını fark ettik. Bu bir süre devam etti.
"Doğumunu zaten burada yapmıştı. Diğer kuzularla da yavrusunun alışması için devamlı kuzularla birlikte bırakırdık. Köpek de burayı benimsedi. Demek ki kuzularla birbirlerine alışmışlar. Hepsi sağlıklı, hiçbirinde bir hastalık yok. Bu hayvanlar doğası gereği birbirlerine yardımcı oluyor. Köpek de bize yardımcı oldu ve kuzulara annelik yaptı."
Alloparental bakım
Hayvanların başka türlerin yavrularını emzirmesi, "alloparenting" veya "alloparental bakım" olarak adlandırılıyor.
Bu davranış, genellikle yavruların hayatta kalma şansını artırmak amacıyla, genetik ebeveynler dışındaki bireylerin yavrulara bakım sağlamasıyla gerçekleşir. Özellikle akvaryumlar veya bakım merkezleri gibi kaynakların bol olduğu ortamlarda daha sık gözlemlenir. Bu durum, hayvanların içgüdüsel olarak yavrulara yardım etme eğiliminden kaynaklanabilir. Ve hayvanların grubun hayatta kalmasını sağlamada birlikte çalışması ve kaynakların paylaşılması anlamına gelir.
Ayrıca, bazı hayvanlar, özellikle yakın zamanda kendi yavrularını kaybetmiş olanlar, hormon seviyeleri nedeniyle başka yavrulara bakım gösterme eğiliminde olabilirler. (TY)