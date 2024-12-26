Çoban köpeği, yavrusuyla birlikte altı kuzuyu daha besliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği, altı kuzuyu sahiplenerek emziriyor.

İlçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Özkan, çoban köpeğinin ağıldaki kuzulara da sütünü verdiğini fark etti.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özkan, yaptığı açıklamada, köpeğinin kendi yavrusunu da ağılda kuzularla büyüttüğünü söyledi.

“Burayı benimsedi”

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Normalde kuzuları annesinden ayırdıktan sonra kontrol etmeye geliriz. Bir gün geldiğimde birkaç kuzunun köpeğe sokulduğunu ve onu emmeye başladığını fark ettik. Bu bir süre devam etti.

"Doğumunu zaten burada yapmıştı. Diğer kuzularla da yavrusunun alışması için devamlı kuzularla birlikte bırakırdık. Köpek de burayı benimsedi. Demek ki kuzularla birbirlerine alışmışlar. Hepsi sağlıklı, hiçbirinde bir hastalık yok. Bu hayvanlar doğası gereği birbirlerine yardımcı oluyor. Köpek de bize yardımcı oldu ve kuzulara annelik yaptı."