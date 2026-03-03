CNN Türk muhabiri ve kameramanı İsrail’de gözaltına alındı

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den canlı yayın yaptıkları sırada İsrail güvenlik birimlerince gözaltına alındı.

Çakmak ve Kahraman, Tel Aviv'in merkezinde hükümet binasının ve İsrail Savunma Kuvvetleri üssünün bulunduğu Hakirya olarak bilinen yüksek güvenlikli bölge yakınlarında yayın yapıyordu.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den canlı yayın yaptıkları sırada gözaltına alındı.https://t.co/qML4reLA1m pic.twitter.com/EVfZ5COAvv — bianet (@bianet_org) March 3, 2026

Yayın sırasında Çakmak, saldırının hemen ardından yaşananları, sivillerin sığınaklara doğru ilerlediğini ve tehlike geçtikten sonra sığınaklardan çıktığı sahneleri anlatıyordu.

Gelişmeleri aktarırken güvenlik görevlileri yanlarına gelerek yayını kestirdi.

Gazetecilerin ekipmanlarına müdahale eden güvenlik güçleri, Emrah Çakmak’ın telefonuna da el koydu. Haber ekibi sorgu için başka bir yere götürüldü.

İsrail makamları gözaltının gerekçesine ve süresine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

bianet’in ulaştığı kaynaklar Çakmak ve Kahraman'ın İsrail’e girerken gazeteci olarak akredite olmadığını iddia etti.

86 gazeteciyi öldürdü

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre İsrail 180 ülke arasından 112. sırada.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre de 2025’te dünya genelinde öldürülen 129 gazeteci ve medya çalışanın üçte ikisinden İsrail sorumlu. İsrail'in geçen yıl 86 gazeteciyi öldürdüğünü ve bunların çoğunluğu Gazze'den haber yapan Filistinli gazetecilerdi.

Örgüt ayrıca, gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alındığı vakaların yüzde 81'inden İsrail'in sorumlu tutuyor.

‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler

(HA)