HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 16:57 3 Mart 2026 16:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 17:06 3 Mart 2026 17:06
Okuma Okuma:  2 dakika

CNN Türk muhabiri ve kameramanı İsrail’de gözaltına alındı

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman gözaltına alındıkları sırada Tel Aviv'in merkezinde canlı yayın yapıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CNN Türk muhabiri ve kameramanı İsrail’de gözaltına alındı

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den canlı yayın yaptıkları sırada İsrail güvenlik birimlerince gözaltına alındı.

Çakmak ve Kahraman, Tel Aviv'in merkezinde hükümet binasının ve İsrail Savunma Kuvvetleri üssünün bulunduğu Hakirya olarak bilinen yüksek güvenlikli bölge yakınlarında yayın yapıyordu.

Yayın sırasında Çakmak, saldırının hemen ardından yaşananları, sivillerin sığınaklara doğru ilerlediğini ve tehlike geçtikten sonra sığınaklardan çıktığı sahneleri anlatıyordu.

Gelişmeleri aktarırken güvenlik görevlileri yanlarına gelerek yayını kestirdi.

Gazetecilerin ekipmanlarına müdahale eden güvenlik güçleri, Emrah Çakmak’ın telefonuna da el koydu. Haber ekibi sorgu için başka bir yere götürüldü.

İsrail makamları gözaltının gerekçesine ve süresine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

bianet’in ulaştığı kaynaklar Çakmak ve Kahraman'ın İsrail’e girerken gazeteci olarak akredite olmadığını iddia etti.

86 gazeteciyi öldürdü

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre İsrail 180 ülke arasından 112. sırada.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre de 2025’te dünya genelinde öldürülen 129 gazeteci ve medya çalışanın üçte ikisinden İsrail sorumlu. İsrail'in geçen yıl 86 gazeteciyi öldürdüğünü ve bunların çoğunluğu Gazze'den haber yapan Filistinli gazetecilerdi.

Örgüt ayrıca, gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alındığı vakaların yüzde 81'inden İsrail'in sorumlu tutuyor.

‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024

(HA)

ilgili haberler
İsrail, Gazze'de basını hedef alıyor: 254 gazeteci öldürüldü
7 Ekim 2025
/haber/israil-gazze-de-basini-hedef-aliyor-254-gazeteci-olduruldu-312341
İsrail, karalama kampanyalarıyla Gazze'deki gazeteci cinayetlerini meşrulaştırıyor
17 Eylül 2025
/haber/israil-karalama-kampanyalariyla-gazze-deki-gazeteci-cinayetlerini-mesrulastiriyor-311615
Dünya medyası İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için ekran kararttı
1 Eylül 2025
/haber/dunya-medyasi-israil-in-gazze-de-oldurdugu-gazeteciler-icin-ekran-karartti-311025
İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü
11 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzede-6-gazeteciyi-daha-oldurdu-310293
Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar
16 Haziran 2025
/haber/gazzede-gazeteci-olmak-kaybedilen-yakinlar-yasanan-zorluklar-308462
Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi
10 Haziran 2025
/haber/tum-dunyadan-basin-ozgurlugu-kuruluslari-gazeteler-ve-gazeteciler-israile-seslendi-308239
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024
/haber/gercegin-bedeli-israil-in-gazze-de-oldurdugu-filistinli-gazeteciler-300403
