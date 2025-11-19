ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 03:19
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 06:47
2 dk Okuma

Cloudflare arızası internette küresel ölçekte kesintilere yol açtı

Cloudflare, 18 Kasım 2025 Salı günü, küresel ağında ChatGPT ve sosyal medya platformu X'i de etkileyen sorunlar yaşadığını ve yaygın hatalara yol açtığını doğruladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cloudflare arızası internette küresel ölçekte kesintilere yol açtı
Cloudflare'in kurumsal simgesi

Cloudflare'den yapılan açıklamada, mühendislerin ABD Doğu Saatiyle sabah 6:20 dolayında  olağandışı bir trafik artışı gözlemlediği ve bunun Cloudflare Access ve WARP, içerik dağıtım ağı ve dağıtılmış DNS genelinde hatalara neden olan dahili bir hizmet kusuruna yol açtığı duyuruldu.

Cloudflare nedir?

Cloudflare Apple, Intel, Microsot gibi bir şirketin adı -“Cloudflare, AŞ".

Şirket, çok sayıda servis ve altyapı bileşeni sunuyor. Özetle kullanıcı tarafında “Cloudflare hizmetini kullanmak” onun sunduğu farklı alt-hizmetleri uygulamak demek oluyor.

Teknik olarak “Cloudflare” dendiğinde şunlar akla gelebilir:

• Cloudflare ağı (global sunucular ağı)
• Cloudflare servisleri (CDN, güvenlik, DNS vs)
• Cloudflare tarafından kullanılan yazılımlar / platformlar (örneğin “Cloudflare Workers” gibi edge-kod çalıştırma ortamları)

Bu yüzden Cloudflare'i anlatmakta “uygulama ya da program” ifadesi tek başına yetmez. İşlevi çok daha büyük ve çok katmanlı olduğundan daha doğru ifadeyle Cloudflare bir “internet altyapısı ve güvenlik hizmetleri sağlayıcısı”dır. 

26 milyonu aşkın web sitesi Cloudflare'e bağlı ve küresel internet kesintilerinin kaydını tutan Downdetector'a göre, X, Spotify, OpenAI ve Canva gibi siteleri etkileyen kesinti sırasında 10 bini aşkın kullanıcı raporu kaydedildi.

Kesintilerden bianet.org da kısa süre etkilendi.

Cloudflare, durum sayfasında, Cloudflare Access ve WARP'ın kurtarılmasına olanak tanıyan değişiklikleri devreye aldığını ve bazı müşterilerde hala yüksek hata oranları görülürken Londra'da WARP erişimini yeniden etkinleştirdiğini belirtti.

Cloudflare'in kesinti geçmişi oldukça eski zamanlara dayanan arızaları kapsıyor. Siber güvenlik uzmanları tekrarlayan arızaların internet istikrarını riske attığı konusunda kuruluşu uyarıyor.

(AEK)

Haber Yeri
San Fransisco
Cloudflare internet
