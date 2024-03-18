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Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 17:15
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2024 17:17
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Cizre Newroz’u ertelendi

Newroz Tertip Komitesi adına konuşan Cahit Akıl, Newroz’un 24 Mart’ta kutlanması için Kaymakamlığa başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cizre Newroz’u ertelendi
Sosyal Medya

Bu yıl Newroz "Rabe Dema serkeftin û azadiyê ye” sloganıyla 57 merkezde kutlanıyor.

O merkezlerden biri de Şırnak'ın Cizre Newroz Tertip Komitesi, yarın (19 Mart Salı) kutlaması planlanan Newroz’un kötü hava koşulları nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Cizre ilçe binasında yapılan açıklamaya, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Cizre Belediye Eşbaşkan adayları Abdurrahim Durmuş ve Güler Tunç ile partililer katıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, tertip Komitesi adına konuşan Cahit Akıl, hava koşulları nedeniyle kutlamayı ertelediklerini belirtti ve şöyle dedi:

"Bütün halkımız Newroz'a özel bir  anlam yüklüyor. Bu yıl da halkımız Newroz'u aynı ruhla sahiplenerek aynı coşkuyla kutluyor. Bu seneki Cizîr Newrozu, daha önce de açıkladığımız gibi, ayın 19'unda, yani yarın kutlanacaktı. Ancak herhangi bir affet olayının yaşanmaması adına tertip komitesi olarak Newroz'u erteliyoruz. Newrozu kutlayacağımız günü ve tarihini yakın bir zamanda halkımızla paylaşacağız.”

Akıl, Newroz’un 24 Mart’ta kutlanması için Kaymakamlığa başvuruda bulunacaklarını açıkladı. 

(EMK)

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