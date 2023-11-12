Cizre Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konser engellendi

KESK ve Sanatça Organizasyonu, Cizre Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan konserin Cizre Kaymakamı tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

“Kimliğimiz kriminalize ediliyor”

MA'nın geçtiği habere göre, oturma eyleminin ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, konuşan KESK Üyesi Murat Özbey, şöyle dedi:

“Bugün de Kürt kültürü ve dili üzerindeki yasakçı uygulamalarla karşı karşıyayız. Dil, kültür, yöresel kıyafetlerin yasaklanmasıyla inkara devam ediyorlar. Yüz yılardır Kürt halkı sistematik bir şekilde hem asimile edilmeye çalışılıyor hem de yok edilmek isteniyor

“Kültür ve sanat programlarımız sudan bahanelerle yasaklanıyor. Faaliyetlerimiz kriminalize ediliyor. Varlığını Kürt halkının kültürü ve kimliğini yok etmek üzere kuran sistem, konserimizi gerçekleştireceğimiz düğün salonuna mühür vurarak kapattı. Bununla sadece kendileri ve kendilerine yakın kişilerin eylem etkinliklerin sürmesini istiyorlar.”

Açıklamaya şu isimler katıldı:

KESK Cizre binası önünde yapılan basın açıklamasına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Birça Belek Kültür ve Sanat Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD) Şırnak Şubesi, Şırnak Ekoloji Hareketi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Şırnak Şubesi, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyeleri.

(EMK)