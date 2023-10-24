Cizre HDP'ye polis baskını: Demokratik siyasetin önü kapatılıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasına bu sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi.



Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre polis baskında, bir bilgisayara, “Cizre’de Abluka” adlı kitapçığa ve Mazlum Doğan’ın fotoğrafına el koydu.



Polisler, arama sonrası binadan ayrıldı. Operasyonun, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi.





İki yılda üçüncü baskın

Baskından sonra parti binası önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Halkın Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Şırnak milletvekilleri Nevroz Uysal ve Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HEDEP Şırnak il ve ilçe örgütleri yöneticileri, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, Barış Anneleri Meclisi üyeleri ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri katıldı.

Açıklamada konuşan HDP Şırnak İl Eş Başkanı Abdullah Güngen, parti binalarının hukuksuz bir şekilde basıldığını söyleyerek, bu tür operasyonlarla demokratik siyasetin önünün kapatıldığını söyledi:



“İki yılda üç defa ilçe binamız basıldı ve arkadaşlarımız gözaltına alındı. Baskın, gözaltı ve tutuklamalara karşı geri adım atmayacağız. Asla bizi yıldıramayacaklar. Bedeli ne olursa olsun halkların özgürlük ve eşitlik mücadelesini savunacağız."



Öte yandan, ilçede yapılan ev baskınlarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Cizre ilçe yöneticisi Umut Hakkolu da gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Hakkolu'nun gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (TY)