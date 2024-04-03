Ciwan Haco’dan Van çağrısı: Haksızlık karşısında susmayın

Kürt müziğinin önemli isimlerinden Ciwan Haco, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesine sosyal medya platformu X hesabından Kürtçe yaptığı paylaşımda “Haksızlığın karşısında susmayın. Yaşasın Kürdistan, yaşasın Van” diye belirtti.

Haco'nun DEM Parti’nin aldığı 14 belediyenin resmi altında yaptığı paylaşım şöyle: “Li hemberî neheqîyê bêdeng nemînin. Bijî Kurdistan, bijî Wan!”

Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, " örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan ise seçimden önce tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu ve adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildi.

Ancak Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti.

Van İl Seçim Kurulu da bugün (2 Nisan) yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise; Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü.