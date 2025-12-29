TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.12.2025 15:07 29 Kanûn 2025 15:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.12.2025 15:09 29 Kanûn 2025 15:09
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Civîna HSD û Şamê hat taloqkirin

HSDê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku serdan nehatiye betalkirin, tenê ji ber amadekariyên lojîstîkî û teknîkî ji bo demek hatiye taloqkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) îro di daxuyaniyek nivîskî de aşkere kir ku bernameya serdana Fermandarê Giştî Mezlûm Ebdî û şandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bo Şamê îro hatiye guhertin.

Di di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku serdan nehatiye betalkirin, tenê ji ber amadekariyên lojîstîkî û teknîkî ji bo demek hatiye taloqkirin.

"Di armancan de guhertin nîne"

Piştî paşxistinê, hate gotin ku hevrêziya di navbera aliyan de berdewam dike û dîrokek nû ya guncaw ji bo her du aliyan dê bi rêkeftinek hevbeş were destnîşankirin.

HSDê diyar kir ku taloqkirin bandorê li pêvajoya diyalogê nake û got:

"Ev paşxistin di çarçoveya guhertinên lojîstîkî û teknîkî yên têkildarî serdanê de pêk hatiye. Di rêyên têkiliyan ango armancên diyarkirî de ti guhertin tune ne."

(TY/AY)

