Civîna HSD û Şamê hat taloqkirin

Navenda Ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) îro di daxuyaniyek nivîskî de aşkere kir ku bernameya serdana Fermandarê Giştî Mezlûm Ebdî û şandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bo Şamê îro hatiye guhertin.
Di di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku serdan nehatiye betalkirin, tenê ji ber amadekariyên lojîstîkî û teknîkî ji bo demek hatiye taloqkirin.
"Di armancan de guhertin nîne"
Piştî paşxistinê, hate gotin ku hevrêziya di navbera aliyan de berdewam dike û dîrokek nû ya guncaw ji bo her du aliyan dê bi rêkeftinek hevbeş were destnîşankirin.
HSDê diyar kir ku taloqkirin bandorê li pêvajoya diyalogê nake û got:
"Ev paşxistin di çarçoveya guhertinên lojîstîkî û teknîkî yên têkildarî serdanê de pêk hatiye. Di rêyên têkiliyan ango armancên diyarkirî de ti guhertin tune ne."
(TY/AY)