Civîna 6em a Komîsyonê pêk hat: Avakirina zemîna qanûnî di rojevê deye

Civîna 6emîn a Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li Meclisê hatiye avakirin, bi tevlibûna nûnerên Yekitiya Baroyên Tirkiyeyê (TBB) dest pê kir.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Serokê Yekitiya Baroyên Tirkiyeyê (TBB) Erînç Sagkan û Serokên Baroyên Enqere, Çewlîg, Amed, Hatay, Stenbol, Meletî, Mêrdîn, Mersîn, Wan û Sêwasê di civînê de axivîn. Rûniştina yekem a civînê bi axaftina Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş dest pê kir.
Di destpêka civînê de Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş axivî. Kurtulmuş, geşedanên di pêvajoyê de weke “firsendeke dîrokî” nirxand û got komîsyonê xebatên xwe yên heta niha bi serkeftî domandiye.
Komîsyon dê vê hefteyê guh bide serokên berê yên Meclîsê û serokên baroyan
Çarçoveya qanûnî
Kurtulmuş, got ku êdî avakirina çarçoveyeke qanûnî ya li gorî pêvajoyê mecbûrî ye û got: “Di vê çarçoveyê de, yekitiya baroyên me jî di nav de, dê piştevaniya camîaya hiqûqê ya Tirkiyeyê gelek biqîmet û sûdewer be. Îro jî dê serokê TBBê û nûnerên ji baroyên cuda biaxivin. Ez fikrên ji bo avakirina zemîna qanûnî yên ji bo pêvajoya pêş de gelek watedar dibînim.”
Bi domdarî Kurtulmuş anî ziman ku komîsyon armanc dike ku rizaya civaka Tirkiyeyê zêdetir bike û got: “Di serî de endamên komîsyona me, berpirsyartiyeke mezin dikeve ser milê partiyên me yên siyasî yên di komîsyonê de cih digirin. Ji bo ev pêvajoya ku Tirkiye bi modeleke li gorî xwe birêve dibe bi ser keve, bêguman divê piştevaniya civakê zêde bibe û derdorên cuda jî piştgiriyê bidin.”
DEM Partî: Divê komîsyon li Ocalan guhdarî bike
Bi domdarî Kurtulmuş bi bîr xist ku hefteya bihûrî li Dayikên aştiyê, Dayikên Şemiyê û xizmên kesên di şer de jiyana xwe ji dest dane guhdarî kirine û wiha pê de çû: “Tevek jî dibêjin ‘me bedel da lê bila êdî zarokên vî welatî bedelê nedin. Me zarokên xwe binax kirin. Bila êdî ne zarokên me lê çekên me binax bibin.’ Divê her yek ji me bi baldarî gotinên xwe bike û piştevaniya raya giştî zêde bikin.”
Kurtulmuş, axaftina xwe wiha qedand: “Ji pêvajoyeke 9 mehan kêmtir de pêşketineke pir mezin di pêvajoyê de çêbû. Dema em bi pêvajoyên li welatên cuda re didin berhev, asta ku ew di 4-5 salan de gihiştinê me di 9 mehan de xwe gihandê. Bendewariya miletê me ya ji me jî ev e.”
Axaftina bi Kurdî hate astengkirin: “Divê Komisyon şerma ‘zimanê nayê zanîn’ bidawî bike”
Serokê TBBê Sagkan 4 pêşniyar kir
Fotograf: Ji civîna komîsyonê / AA
Piştî Kurtulmuş, Serokê TBBê Erînç Sagkan axivî û anî ziman ku li rexekî li Meclise komîsyon hatiyê avakirin û li hêla din jî girtin û binçavkirin didomin û got:
“Li aliyekî di bin banê Meclisê de ji bo hevgirtina civakê di mijara azadî, demokrasî û dewleta hiqûqê xebat tên kirin, li milê din jî hin sepanên darazî û îdarî yên li dijî hiqûqê ku vê armancê ji holê radikin, di meriyetê de ne. Li aliyekî hewla jibo xurtkirina yekitî û hevgirtina neteweyî heye, li hêla din biryarên binçavkirin û girtinê yên li dijî hiqûqê hene. Ev rewş, wijdana raya giştî diêşîne.”
Pêşniyarên TBBê
Bi domdarî Sagkan diyar kir ku ji bo komîsyon bi ser keve divê 4 xal bên cîbicîkirin û got: “Hewceye girtinên bi keyfî bi dawî bibin, azadiya çapemenî û xweîfadekirinê were cîbicîkirin, biryarên darazê bên bicihanîn û sepana qeyûm bi dawî bibe.”
Sagkan, da zanîn ku sererastkirinên di wesfa “efû”yê de bi guhertinên di Qanûna Înfazê de nayê cîbicîkirin û got: “Hewceye sererastkirinên di qanûnan de jî li Meclisê bi piraniya dengan werin cîbicîkirin.”
DEM Partiyê ji bo herdu civînê komîsyonê yên dawî daxuyanî da
(AY)