Çıtır Çıtır Felsefe’den yeni kitap: Güven ve İhanet

“Çok az insana ve sadece iyi tanıdıklarımıza güvendiğimizi sanırız, ama aslında hayır: Toplumsal yaşamda çok sayıda yabancıya güveniriz. İlacımızı veren doktora, kombiyi denetleyen tamirciye, paramızı emanet ettiğimiz bankacıya, yemeğimizi hazırlayan aşçılara… güveniriz. Güven, kapılarını kocaman açan bir dünya kurar. Ancak ihanet, bu kapıları kapatır, kendimize güvenimizi kırar.”

Günışığı Kitaplığı’nın "Çıtır Çıtır Felsefe" dizisinin Türkçedeki 34. kitabı “Güven ve İhanet”, güvenme ihtiyacının ve ihanetin belirleyici anlamını, soru sorma yöntemiyle irdeliyor.

Dizinin yaratıcısı Brigitte Labbé, insanların tutumlarını belirleyen ve birbirini etkileyen bu iki zor kavramı, günlük yaşamdan örneklerle düşündürüyor.

Kitap özellikle 4., 5. ve 6. sınıftaki çocuklara (8-12 yaş) hitap ediyor.

Kitabı resimleyen Jacques Azam, Türkçeye çeviren Azade Aslan, Türkçe yayın editörü ise Müren Beykan.

Günışığı Kitaplığı: İki kitabımız alıntılanan iki cümleyle linç edildi