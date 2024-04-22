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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 11:49
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 11:49
2 dk Okuma

Çıtır Çıtır Felsefe’den yeni kitap: Güven ve İhanet

“Güven, kapılarını kocaman açan bir dünya kurar. Ancak ihanet, bu kapıları kapatır, kendimize güvenimizi kırar.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çıtır Çıtır Felsefe’den yeni kitap: Güven ve İhanet

Çok az insana ve sadece iyi tanıdıklarımıza güvendiğimizi sanırız, ama aslında hayır: Toplumsal yaşamda çok sayıda yabancıya güveniriz. İlacımızı veren doktora, kombiyi denetleyen tamirciye, paramızı emanet ettiğimiz bankacıya, yemeğimizi hazırlayan aşçılara… güveniriz. Güven, kapılarını kocaman açan bir dünya kurar. Ancak ihanet, bu kapıları kapatır, kendimize güvenimizi kırar.”

Günışığı Kitaplığı’nın "Çıtır Çıtır Felsefe" dizisinin Türkçedeki 34. kitabı “Güven ve İhanet”, güvenme ihtiyacının ve ihanetin belirleyici anlamını, soru sorma yöntemiyle irdeliyor. 

Dizinin yaratıcısı Brigitte Labbé, insanların tutumlarını belirleyen ve birbirini etkileyen bu iki zor kavramı, günlük yaşamdan örneklerle düşündürüyor. 

Kitap özellikle 4., 5. ve 6. sınıftaki çocuklara (8-12 yaş) hitap ediyor.

Kitabı resimleyen Jacques Azam, Türkçeye çeviren Azade Aslan, Türkçe yayın editörü ise Müren Beykan.

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Dizi hakkında

Jacques Azam'ın zengin mizah anlayışını yansıttığı desenleriyle renklenen "Çıtır Çıtır Felsefe" dizisinin her kitabında, farklı bir felsefi kavram ya da temel bir konu ele alınıyor. 

Kavramlar, minik öyküler, kısa kısa örnek durumlar, diyaloglar ya da sorular sayesinde, çocukların kolayca anlayabileceği sadelikte aktarılıyor.

Dizi, çocuklar ve felsefe üzerine yapılan birçok çalışmaya da ilham veriyor.

Brigitte Labbé hakkında

Brigitte Labbé uzun süre iletişim sektöründe görev aldıktan sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe eğitimi gördü. "Çıtır Çıtır Felsefe" dizisi pek çok dile çevrilen yazar, katıldığı konferanslarda çocuklara zor konuların nasıl anlatılacağını paylaşıyor.

Labbé, kitaplarıyla çocukların eğitim ve öğrenimine sağladığı katkılardan dolayı 2019'da Fransa'nın önemli devlet nişanı Légion d'Honneur'le ödüllendirildi. (TY)

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