CİSST’ten yetkililere, açlık grevleri için “insani duyarlılık” çağrısı

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), açlık grevindeki Nurettin Kaya’nın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Nurettin Kaya, S ve Y Tipi Ceza İnfaz kurumlarının kapatılması, mahpusların ailelerinin ikamet ettiği illere sevk edilebilmeleri ve tek başına tutulma koşullarının ortadan kaldırılması için ölüm orucunda. Kaya, 20 Ekim 2023’te tutulduğu Dumlu 1 No’lu Ceza İnfaz Kurumu’nda ölüm orucuna başladı, 29 Şubat 2024’te sevk edildiği Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda devam ediyor.

Nurettin Kaya’nın Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevkinden sonra Alişan Gül ve Cemil Kurt, destek amaçlı olarak 13 Mart 2024 tarihinde süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladı.

“Nurettin Kaya 40 kilonun altına düştü”

CİSST, bugün itibariyle Nurettin Kaya’nın ölüm orucunun 230., Alişan Gül ve Cemil Kurt’un süresiz açlık grevinde 85. gününde olduğunu açıkladı:

“Bu süreçte Nurettin Kaya’nın sağlık durumu gittikçe kötüleşti. Avukatı Doğa İncesu, Nurettin Kaya’nın 40 kilonun altına düştüğünü, ağız içindeki ve boğazındaki yaraların ve sinir hasarından kaynaklı ayaklarında ağrılarının arttığını, böbrek ve karaciğerlerinde şiddetli ağrı hissettiğini, nefes alma güçlüğü ve denge problemleri yaşadığını aktardı.”

Yetkililere çağrı

Derneğin açıklamasında, Nurettin Kaya’nın sağlık durumunun kaygı verici boyutta olduğunu belirtildi:

“Geçmişte Türkiye hapishanelerinde sürdürülen açlık grevleri ve ölüm oruçları sonucunda pek çok mahpusun hayatını kaybettiği veya kalıcı sağlık sorunları ve sakatlıklarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığı biliniyor.

Hiçbir şeyin yaşamdan daha kutsal olmadığını düşünen bizler, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için Nurettin Kaya’nın ölüm orucu eyleminin demokratik yollarla çözüme kavuşturulması ve olası ölüm ya da geri dönüşü olmayan sakatlıklar yaşanmadan önce sona erdirilmesinde gerekli insani duyarlılığın gösterilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz.”

Grup Yorum’dan Cem Dursun, Oktay Kelebek, Rezzan Şengül ve Vedat Doğan ile Nurettin Kaya yüksek güvenlikli cezaevlerinden ailelerine yakın bir hapishaneye sevk edilmek talebiyle açlık grevinde. Cemil Kurt, Alişan Gül ve Muammer Kaya da Nurettin Kaya'nın talebinin kabul edilmesi için süresiz açlık grevinde.

(AS)