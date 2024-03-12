CİSST’ten “Türkiye’de Yabancı Mahpus Olmak”

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) hazırladığı “Türkiye’de Yabancı Mahpus Olmak” adlı çalışmanın güncel baskısı yayımlandı.

Dernek bu 3. baskıdaki çalışmasında, Türkiye hapishanelerinde bulunan yabancı uyruklu mahpusların 2024 yılı itibariyle mevcut durumunu ve yaşadıkları sorunları ele alıyor.

“HAPİSTEKİ YABANCI” NE DURUMDA? Mahpus mültecilere “Burası Türkiye, burada böyle”

Ayrıca, yabancı mahpusların özel ihtiyaçlarına dikkat çekerek yaşanan hak ihlallerine yönelik çözüm önerilerini sunuyor.

“Adalet sistemi ve hapishanelerde ikinci plandalar”

Kitapta, yabancı mahpusların karşılaştığı sorunlar şöyle özetleniyor:

“Günümüz Türkiye’sinde ekonomik ve sosyal haklar alanında birçok ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalan yabancı uyruklu kişiler hem adalet sistemi içerisinde hem hapishanelerde görmezden gelinerek ikinci planda tutuluyor.

Dil engeli ile başlayan ve birçok haktan yararlanmalarına engel olan problemler dizisi, yabancı uyruklu kişiler için hapishane ortamında, yalıtılmışlıkla beraber daha derin bir şekilde hissediliyor.

Yabancı mahpuslar, hapsedildikleri ülkede aile ve yakın çevrelerinden uzak olmaları sebebiyle çoğu zaman psikolojik ve sosyal destekten mahrum kalıyor.

Diplomatik temsilcilikler ile düzenli görüşme imkânı bulamayan yabancı mahpusların, maruz kaldıkları sorunlar ve hak ihlalleri karşısında yardım isteyebilecekleri ve destek alabilecekleri mekanizmaları sınırlı ve yetersiz.

Adalete ve sağlığa erişim, kültür ve din farklılıkları gibi genel problemlerin yanı sıra hapishane ortamında özel ihtiyaçlara sahip mahpus gruplarının talepleri de birbirinden ayrışıyor.”